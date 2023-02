Deníkem už v úterý oslovení členové hnutí ANO nepředpokládali, že téma Vondrák bude hlavním bodem programu zasedání, pokud jím však nebyl, byl rozhodně prvním a nejdelším. „Zazněly vůči mě výtky, já jsem se snažil svá rozhodnutí vysvětlit. Považuji však za velmi důležité, že diskuse byla vedena na úrovni," přiblížil jednání za zavřenými dveřmi hejtman.

Velmi slušná byla diskuse o Vondrákovi i podle místopředsedy Karla Havlíčka. „Troufám si tvrdit, že to bylo konstruktivní jednání. Samozřejmě nemohu popřít, že jednotliví členové předsednictva vznesli kritické názory. Neřekl bych však, že šlo o neporozumění v otázce dalšího směřování a nebo o diskuse nad frakcemi. Určitá míra kritiky byla dána spíše nad formou, jakou byl prezentován názor pana hejtmana, jinak to proběhlo velmi korektně," řekl Havlíček s odkazem na dění posledních týdnů, kdy nejen Ivo Vondrák, ale i primátor Ostravy Tomáš Macura v prezidentské volbě veřejně podpořili Petra Pavla, a naopak zkritizovali Andreje Babiše za jeho kampaň a osočování. Macura dokonce uvedl, že Babiš nesmí být prezidentem.

„Ocenili jsme, že pan hejtman Vondrák sám vznesl návrh k rezignaci, ostatní ho vzali na vědomí a pak už jsme diskutovali spíše záležitosti kampaně a dalších věcí, ve kterých budeme pokračovat,“ popsal další program zasedání předsednictva Karel Havlíček. Obsazení Vondrákem uvolněného místa předsednictvo zatím neřešilo.

Konference hnutí v Ostravě?

Ještě než Ivo Vondrák zasedání coby už řadový člen hnutí opustil, přednesl kolegům návrh a myšlenku. „Mým přáním je, aby to nebylo jen o mě, ale i o dalších tématech, a abychom se takto potkávali častěji. Navrhl jsem proto, že by stálo za to uspořádat nějakou programovou konferenci a říct si, kudy bychom se měli ubírat. Bude však už na současném předsednictvu, zda na to přistoupí, já jsem navrhl, že bychom konferenci mohli uspořádat v Ostravě," prozradil Vondrák. Podle něj by se tam mohli členové pobavit třeba o tom, že sociální skupina, kterou sám oslovuje, je jiná, než kterou podle něj přitahují další členové předsednictva hnutí.

Andrej Babiš se vůči Vondrákovi nijak nevymezil. „Nezaznamenal jsem, že by něco říkal. Výzvy zazněly spíše od jiných místopředsedů.“ Jaké byly a jak se hejtman bránil? „Chápu, že vás to zajímá, ale to bych skutečně nechal v té rovině, že se předsednictvo konalo za zavřenými dveřmi,“ dodal s úsměvem. Popřel také, že by jej někdo „vyhodil“ nebo vyzval, aby řady hnutí opustil. „I to dokazuje, že hnutí ANO je demokratické a onou catch-all-party, stranou pro všechny.“Jeho řady proto zcela neopouští.

Co by však bylo, pokud by se v některých směrech jemu vzdálená politika hnutí nezměnila? Skončil by v ANO? „Je velmi předčasné to takto brát, jde o to, jaká bude praktická politika. Přímo v předsednictvu už se ale podle svých slov cítil jako osamocený hráč. „Necítil bych se dál součástí týmu. A já tvrdím, že funkce má smysl jen tehdy, pokud prostřednictvím ní můžete své představy realizovat,“ zdůvodnil své klíčové rozhodnutí v jednom z nejhektičtějších období své politické kariéry posledních let.

