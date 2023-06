Jak už Deník infomoval, ANO se rozhodlo pro změnu na pozici hejtmana Moravskoslezského kraje. Ivo Vondrák hlasování o svém odvolání předešel a v úvodu čtvrtečního zastupitelstva na svou funkci sám rezignoval.

Ivo Vondrák rezignoval na funkci hejtmana MS kraje, nástupcem je Jan Krkoška. | Foto: Koláž Deníku/Vladimír Pryček, Lukáš Kaboň

Uvedl, že člověk by se neměl nikdy vzdávat s výjimkou případů, kdy jde o otázku cti. Potvrdil také, že krok, který k jeho konci vedl - volba Petra Pavla v prezidentských volbách proti lídrovi ANO Andreji Babišovi - by učinil znovu.

„Je pro mne otázkou cti vzdát se funkce hejtmana, byť jsem předpokládal, že to bude za jiných okolností na konci volebního období bez přídechu hořkosti, který to má. Někdo říká, že taková je politika. Já říkám, že politiku dělají lidé, ale to už nechám na svědomí těch, kteří se ke mně postavili zády,“ adresoval směrem k předsednictvu hnutí, krajskému předsedovi Josefu Bělicovi a některým zastupitelům.

„Abych splnil všechny formální požadavky – rezignuji na funkci hejtmana Moravskoslezského kraje a děkuji za spolupráci,“ uvedl do záznamu Ivo Vondrák a přesunul se mezi ostatní zastupitele.

„Chtěl bych odstupivšímu panu hejtmanovi poděkovat za odvedenou práci pro Moravskoslezský kraj a vyslovit důvěru, že i do budoucna budeme schopni na rozvoji kraje dále spolupracovat,“ řekl krajský předseda ANO Josef Bělica. Za spolupráci mu poděkovali také první dva náměstci hejtmana Jakub Unucka (ODS) a Lukáš Curylo (KDU-ČSL). „Zopakuji jen to, co jsem ti řekl osobně, Ivo. Tvůj odchod není hořký, ale sladký,“ uvedl Jakub Unucka.

Vyloučená zastupitelka: vrací se praktiky 50. let

„Já jsem z těch, kteří se k němu neotočili zády a jsem hrdá na výkon, který vykonal. Občané si jej přáli mít jako hejtmana, a to, co se dnes stalo, mě mrzí. Byla bych ráda, kdyby ostatní členové ANO, kteří tuto situaci způsobili, zpytovali své svědomí,“ řekla také Kateřina Šebestová, jež byla v minulém týdnu i s kolegou Ondřejem Němečkem ze zastupitelského klubu hnutí ANO vyloučena, stejně jako už dříve ze zastupitelského klubu v Ostravě. „Situace v Ostravě i kraji je šílená a vrací se zde praktiky 50. let. Doufám, že to je poslední, co ANO vykonalo. A že osobní ambice nebudou překážkou rozvoje tohoto regionu,“ dodala Šebestová.

Zastupitelé následně zvolili do pozice hejtmana Moravskoslezského kraje dosavadního náměstka pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jana Krkošku. Stal se jediným navrženým kandidátem.

„Dovolte, abych osobně poděkoval Ivo Vondrákovi, pod jehož vedením se kraj nesmírně posunul. Prožili jsme společně sedm let, abychom se v posledních týdnech názorově rozešli. Jeho práce si velmi vážím,“ řekl nový hejtman Jan Krkoška. „Situace je nelehká, ale je nyní důležité vrátit se ke každodenní práci pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Beru to jako velký závazek vůči občanům. Budeme se soustředit na body koaličního programu, který platí a nic se na něm nemění. Ještě jednou děkuji Ivo Vondrákovi,“ dodal Jan Krkoška.

Novou náměstkyní hejtmana po Janu Krkoškovi zastupitelé zvolili hnutím ANO navrženou zastupitelku Šárku Šimoňákovou, která bude mít na starosti regionální rozvoj.

Kdo je Jan Krkoška?

Jan Krkoška se narodil v roce 1976 a vystudoval střední odbornou školu zemědělskou. Působil jako obchodní ředitel a manažer, politický činný začal být v Krnově, kde v letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta, dosud je tam radním. V zastupitelstvu Moravskoslezského kraje je od podzimu 2020, kdy byl zvolen také náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Nyní je novým, v pořadí pátým hejtmanem Moravskoslezského kraje po Evženu Tošenovském, Jaroslavu Palasovi, Miroslavu Novákovi a Ivo Vondrákovi.