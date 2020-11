Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková sdělila, že na středeční schůzi se radní města usnesli, že o tom, zda adventní trhy budou, rozhodnou až po 20. listopadu, kdy by vláda měla zveřejnit případná opatření proti šíření nemoci Covid-19.

„Už nyní je ale rozhodnuto, že nebude venkovní kluziště na náměstí, protože provozovatel kluziště nechtěl čekat a město, v případě, že by se to nemohlo uskutečnit by muselo hradit nějaké finanční závazky, na což město nechtělo přistoupit,“ uvedla Marie Machková.

Město má i letos nachystaný program. „Účinkujícím ale nebyly vyplacené žádné zálohy a v případě, že by se ta vystoupení neuskutečnily, město vůči účinkujícím nemá žádné závazky,“ doplnila Marie Machková s tím, že jisté zatím je, že bude vánoční strom, betlém a nově ozdobí kašnu velký adventní věnec.

Loni začaly adventní trhy v Novém Jičíně na Masarykově náměstí 29. listopadu a trvaly do 23. prosince. Každý den je doplňoval nějaký program.