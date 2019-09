Prostranství před kopřivnickým kulturním domem bude dnes patřit zejména budoucnosti města. Uskuteční se zde prezentace nejen dokončených projektů, ale i těch, které se teprve budou realizovat. Akce Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště startuje ve o čtvrtečním poledni.

„Ve zkratce půjde o prezentaci čtyř oblastí strategického plánování, představení toho, co se povedlo letos dokončit i toho, s čím teprve začínáme,“ uvedla za pořadatele Barbora Sopuchová z odboru rozvoje města, koordinátorka projektu Zdravé město. Čtyři stany s jednotlivými projekty, ve kterých se budou moci lidé zeptat na vše, co je zajímá, doplní stan výhradně věnovaný připravovanému projektu Revitalizace centra města.

„Návštěvníci ve čtvrtek uvidí nejen výstavní panely s podrobnými informacemi, ale budou si moc prohlédnout také maketu nového centra a vůbec poprvé si stávající centrum projít s architekty, kteří osvětlí, jak by to nové mělo ve skutečnosti vypadat,“ uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková s tím, že centrum se bude s architekty dát projít co hodinu, v době od 12 do 18 hodin.

Lidé se mohou přijít podrobně seznámit s tím, co Kopřivnice chystá, stejně jako s projekty, které zde byly nedávno dokončeny. Akce Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště vyvrcholí v 16 hodin diskuzí s vedením města o rozvoji a budoucnosti Kopřivnice.

„V této část bude možná diskuze o problémech, příležitostech či věcech, které širokou veřejnost zajímají. Přítomni budou všichni čtyři zástupci města, tedy pan starosta Miroslav Kopečný, místostarostové Adam Hanus a Stanislav Šimíček i paní místostarostka Dagmar Rysová,“ doplnila informace Barbora Sopuchová a dodala: „O hodinu později, tedy v 17 hodin se vůbec poprvé veřejnosti představí projekty z participativního rozpočtu, ve kterém dobrovolní zájemci navrhovali úpravu a zlepšení života v Kopřivnici.“

Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště nabídne také bohatý doprovodný program. K tomu nejzajímavějšímu bude patřit interaktivní vystoupení Smokemana, který ukáže, jak v domácnostech správně topit, čemu se vyhnout a který zabaví děti i dospělé.

„Chybět nebudou ani hudební vystoupení či ukázky umění tanečnic z Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Projektový den ve čtvrtek 12. září 2019 od 12 do 18 hodin pořádá město Kopřivnice,“ doplnila mluvčí kopřivnické radnice. Akce je spolufinancována dotačními programy Moravskoslezského kraje – Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 a Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.