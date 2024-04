Jak tři hasiči z Novojičínska zvládli ultrazávod B7. Film má premiéru na webu

Tři hasiči z Nového Jičína jsou hrdiny časosběrného snímku HZS MSK vs. B7. Dokument bude mít internetovou premiéru v neděli 14. dubna v 18 hodin na portále YouTube.

Pojednává o majoru Tomáši Melčákovi, podpraporčíku Lukáši Jelčíkovi a nadstrážmistrovi Danielu Šoltésovi, členech Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kteří absolvovali fenomén s názvem B7. Jedná se o ultrazávod z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm, při kterém je potřeba překonat více než sto kilometrů s převýšením přes pět a půl kilometru. Trasa závodu vede přes nejznámější vrcholy Beskyd: Javorový, Ropici, Lysou horu, Smrk, Čertův mlýn či Radhošť. Navíc, to vše musí závodník zvládnout maximálně za devětadvacet hodin.

Film ukazuje, jak muži, kteří každodenně nasazují životy při pomoci druhým, obstáli v jednom z nejextrémnějších tuzemských závodů. „Jsou připraveni sáhnout si na dno nejen svých fyzických, ale také psychických sil. Co vše pro to museli obětovat? Cestu, od přípravy až po samotný průběh B7, dokumentoval po dobu tří let režisér Michal Weislechner spolu s kameramany Martinem Türkem a Tomášem Kouřilem, o texty i korekci se pak postaral Jakub Kozák,“ popsala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Časosběrný dokument zaznamenává příběhy tří hasičů - vytrvalců, ale rovněž to, jak náročné bylo skloubit přípravy a plánování tréninků s pracovním a rodinným životem. Režisér Weislechner je vděčný protagonistům, kteří se odhodlali sdílet své příběhy a otevřít se před kamerou. „Bez jejich odvahy a ochoty by tento film nemohl vzniknout. Dále bych rád vyjádřil vděčnost celému štábu, jenž se na projektu neúnavně podílel, děkuji mu za jeho profesionalitu, nasazení i kreativní přístup. A chci také poděkovat vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje za jeho podporu při tvorbě dokumentu“.

„Klasická premiéra filmu se již odbyla, a to v březnu v kině v Kopřivnici,“ podotkla mluvčí Kamila Langerová.