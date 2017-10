Jakub Janda, nový poslanec Novojičínska: V politice nejsem žádným nováčkem

/ROZHOVOR/ Z kandidátů v Moravskoslezském kraji se stal největším „skokanem“, když se díky preferenčním hlasům posunul ze 4. na 2. místo, a tím pádem až do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O politice i o sportu hovoří reprezentant ve skoku na lyžích Jakub Janda (ODS) z Frenštátu pod Radhoštěm.

Takto už Jakuba Jandu vídat nebudeme. Kombinézu nahradí oblek a skokanské můstky sněmovna.Foto: Deník/Dalibor Tobola

Člověk jde do voleb s tím, aby uspěl. Počítal jste s takovým úspěchem?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat voličům, kteří mi dali hlas. Jestli jsem s tím počítal nebo ne? Měl jsem kolem sebe nějaký tým lidí, kteří mi věřili a šli do toho se mnou. Udělali jsme kampaň za minimum financí, ale o to solidnější práci. Měli jsme kampaň, která zřejmě voliče zaujala, a proto jsem ty hlasy dostal a jsem tam.



Zjistil jsem si, že jste členem regionální rady ODS v Moravskoslezském kraji. Jak dlouho jste členem ODS?

Členem ODS jsem devět a půl roku, členem regionální rady jsem už asi pátým rokem, takže dost dlouho.





Takže se v politice už nějakou dobu pohybujete…

Nejsem skutečně v politice žádný nováček, jak slyším kolem sebe. Ve Frenštátě pod Radhoštěm jsem předsedou místního sdružení od roku 2014, když odstoupil bývalý předseda. Tehdy jsem dělal místopředsedu, zvolili mě za předsedu a nedávno jsem ten post obhájil. Potřetí jsem obhájil členství v regionální radě, takže opravdu nejsem v politice nováčkem.



Víte už, čemu byste se chtěl věnovat ve sněmovně?

Chci být co nejvíce antibyrokratický. Za čtyři roky tady minulá vláda vytvořila různé zákazy, příkazy, nesmyslná omezování… Nemám na mysli ty zákony zrušit, ale zjednodušit. Stavební řízení trvá v průměru 247 dnů. Jsem nekuřák, ale jestliže mám hospodu a je mým majetkem, tak si já rozhodnu, jestli budu mít kuřáckou nebo nekuřáckou klientelu. Chápu to v restauracích, kde se servíruje jídlo, ale v případě takzvaných čtvrtých cenových kategorií? Proč by si tam lidi nemohli zajít na pivo a cigaretu. Vždyť jak to vypadá, když kuřáci chodí ven? Odnášejí to zase města – vypadá to špatně, někde je nepořádek. Jde to jedno s druhým.



Čili vadí vám takové omezování…

Nejen to. Někdo k vám přijde domů, ukáže kartičku a řekne, že je z ministerstva a jde zkontrolovat, čím topíte. Je to normální? Policie, když chce vstoupit na soukromý pozemek nebo do domu, potřebuje soudní příkaz, pokud právě nejde o nějaké ohrožení a podobně. A tady stačí nějaká průkazka. Jak to může dopadat? Že se začnou objevovat informace, že někdo s falešnou průkazkou okradl důchodce? Jsem proti této byrokracii.

Chci, aby se v této zemi žilo svobodněji.





Profesní politika zabírá mnoho času, takže jak to budete mít se sportem?

Už před volbami jsem řekl, že jestli se dostanu do poslanecké sněmovny, tak je to konec mé sportovní kariéry. Už mi volal šéf skoků, bavili jsme se co dál, zatím jsem pořád v pracovním procesu a za chvíli jdu do fitka normálně makat. Ve čtvrtek odjíždím na soustředění do Německa. Samozřejmě, že se potkám s šéfem svazu i s šéfem Dukly Liberec a v prvé řadě si musím vyřešit závazky vůči svazu a vůči Dukle, mému zaměstnavateli a pak se uvidí. Ale je to konec mé sportovní kariéry.



Při nějaké exhibici by to ale mohlo být zajímavé, kdyby poslanec skákal na lyžích…

Třeba si bude chtít poslanecká sněmovna udělat reklamu a řeknou mi, ať ještě jedu na tu olympiádu (smích). To ne. To si dělám srandu.