„Ještě týden předtím, než jsem to vzala, jsem tvrdila, že do toho nikdy nepůjdu, protože vím, co je to za velká starost a řehole. Ponocování. To vůbec není pro mě. Já jsem spíše pro to jít do lesa, do přírody. Samota a klid, hory, kopce a bylinky – to je moje. Říkala jsem si: A teď mám brát hospodu? Ale nechtěla jsem, aby to tady upadlo,“ říká Jarmila Geryková.