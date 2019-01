Bohatý program na letošní jarní prázdniny přichystalo Centrum volného času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Ilustrační foto | Foto: Jaromír Zajíček

Děti se mohou zúčastnit od 24. února do 1. března dvou pobytových jarních táborů, jeden nese název S Duha klubáky a druhý S Artušovci.

„Účastníky čeká šest dní zábavy, her, zajímavého příběhu a kamarádů na chatě v přírodě,“ stojí v informacích centra, které organizuje pro školáky také jeden příměstský tábor od 25. února do 28. února. V Astře a jejím okolí bude denně pro děti ve věku od 6 do 11 let t připraven pestrý program, a to od 7:30 do 16:00.

Více informací je k dispozici na webových stránkách www.astrafren.cz.