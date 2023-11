Jeden z příbytků bezdomovců v Kopřivnici se promění ve smyslovou zahradu

Betonová roura, která byla původně zamýšlená jako prolézačka pro děti, je dnes příbytkem nejméně jednoho bezdomovce. To by se mělo změnit už v příštím roce. Z velké části prostoru za sociálně terapeutickými dílnami Effatha v Kopřivnici by měla vzniknout smyslová zahrada.

Prostor za sociálně terapeutickými dílnami Effatha v Kopřivnici - 7. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek