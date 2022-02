„Jezernici nezná každý, ale když se řekne Jezernické viadukty, tak se většina lidí okamžitě chytí. Je to brána do naší obce - jak jsou krásné viadukty, o to krásnější je naše dědina,“ říká starostka Jezernice Pavla Jochcová.

Na symbol obce jsou v Jezernici náležitě pyšní a turistické známky s Jezernickými viadukty mohou lidé sehnat v místním obchodě nebo hospůdce. K mání jsou i v budově obecního úřadu.

„Viadukty mají opět projít rekonstrukcí, protože Správa železnic potřebuje nové technologie a lepší únosnost podloží,“ nastínila Pavla Jochcová.

Obec měla v plánu začít stavět cyklostezku podél viaduktů až do Slavíče, nakonec se ale tento projekt o něco oddálí.

„Vše bylo schváleno, ale v poslední fázi projednávání byla stavba odsunuta až do roku 2027, zbývá nám tedy ještě pět let. Do té doby je naplánována rekonstrukce železničního svršku a při jeho stavbě by byla cyklostezka pravděpodobně rozbitá. Máme tedy v ruce projekt a budeme budovat cyklostezku zatím jen k viaduktům, aby mohli lidé chodit na procházky a nemuseli po cestě, kudy jezdí spousta kamionů do cihelny,“ řekla dále starostka.

VRT? Zůstáváme ve střehu

Významnou stavbou v příštích letech bude také vysokorychlostní trať, po níž budou jezdit nadregionální rychlovlaky. Podle plánů Správy železnic by měla být stavba zahájena v roce 2025.

Na území Jezernice je stavba vedena převážně po estakádě a směrem ke Slavíči v zářezu, je umístěna mezi jižním okrajem obce a železničními viadukty a je součástí přednostně budovaného pilotního projektu Prosenice - Ostrava.

Z důvodu technických parametrů trati pro plánovanou rychlost vlaků 300 až 320 km/hod. nebylo možné posunout trasu za viadukty.

„Podařilo se alespoň odsunout stavbu co nejdále od obce, aby nebyly zasaženy domy našich občanů, jak navrhovala varianta vedení VRT schválená v roce 2008. V současné době probíhá příprava dokumentace pro územní řízení. Zástupci investora projednali v loňském roce stavbu a její dopad na obec se zastupiteli Jezernice. Zůstáváme ve střehu, účastníme se jednání o podobě VRT, vznášíme požadavky, aby dopad stavby a provozu trati na obec byl co nejmenší,“ uzavřela starostka.

Rychlodráha Přerov - Ostrava už má smlouvy na projekty, stavba VRT se přiblížila

Délka přemostění: 407 metrů

Jezernické viadukty - dva mosty postavené vedle sebe - jsou stavební zajímavostí na Severní dráze císaře Ferdinanda. Jsou to monumentální, deset metrů vysoké železniční viadukty se 42 oblouky. Celková délka přemostění je 407 metrů.

Stavba staršího cihelného mostu pro jednu kolej byla dokončena v roce 1842, ale do provozu byl uveden až v roce 1847. Novější kamenný byl zprovozněn roku 1873.

„Současná podoba viaduktů pochází z roku 1873. Původně stál při vzniku trati mezi stanicemi Lipník nad Bečvou a Bohumín v roce 1847 na místě současných viaduktů cihlový most. Pro druhou kolej byl následně přistaven souběžný kamenný,“ upřesnila starostka.

Naše industriální dědictví: kolik oblouků má Jezernický viadukt?

Jezernické viadukty prošly v letech 1999 až 2001 rozsáhlou rekonstrukcí, která umožnila zvýšení nápravového tlaku železničních vozidel na 22,5 tuny. Nosnou funkci zajišťuje po rekonstrukci železobetonová klenba, zatímco původní cihlová a vyzdívka plní roli historickou.

„Při rekonstrukci byl kladen velký důraz na zachování původního vzhledu viaduktů. Proto jsou na pohledové plochy použity původní materiály nebo materiály velmi podobné. Například cihly na stavbu kleneb byly dovezeny z Německa,“ přiblížila starostka Jezernice. V roce 2007 byly Jezernické viadukty prohlášeny kulturní památkou.