Nový Jičín-Žilina - Noc na 30. října byla pro rodinu Jiřího Mikulenky z Žiliny, místní části Nového Jičína, osudová. Jeho dům zachvátil požár a jen díky sousedovi Mikulenkovi nepřišli o život.

Jiří Mikulenka před domem, který mu zhruba před měsícem vyhořel. Na tom samém místě chce stavět zcela nový dům. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Statik rozhodl, že majitel musí nechat dům strhnout, což mu v rámci solidarity provádí ostravská firma Demontstav. Po demolici chce Jiří Mikulenka začít stavět nový rodinný dům na tom samém místě.

Moc se nám tady líbí, všude jsou lesy, pole…

Jaká je historie toho domu?

Staré to bylo určitě dost. Původně to bylo po Němcích. Rodiče to koupili, když jsem měl dva roky.

Odkud jste se přistěhovali?

Z Opavy.

Máte nějaké sourozence?

Starší sestru a bratra a ještě jednoho mladšího bratra.

A to tady bydlíte těch padesát let?

No, nějakou dobu jsem tady nebyl. Asi osm roků jsem bydlel ve Frýdku-Místku. Když jsem se oženil, mohl jsem jít bydlet do Lichnova, odkud pochází manželka, ale moc se mi tam nelíbilo. Tak jsem vzal byt ve Frýdku a později nám babka dala ten dům. Postupně jsme to pak začali opravovat.

Chcete prý stavět nový dům. To chcete zase tady?

Na tom samém místě. Protože se nám tady moc líbí. Jsou tu všude lesy, pole, máme dost velkou zahradu. Je to zkraje trochu podsklepené, firma to shodí po podlahy, vyzdí se ty sklepy a na těch základech bych začal znovu stavět. Někde by se to ještě dodělalo a kdyby šlo ještě odstranit tady kousek břehu, co je za chalupou, tak by to bylo zlaté.

Demolici vám dělá zdarma ostravská firma. Její zaměstnanci dokonce třídí cihly, takže nějaký materiál mít budete…

Chlapi, co tu dělají, to čistí a třídí, takže materiálu je dost. Byli tu strážníci, že jim volal nějaký pán, že mi chce dát tvárnice zdarma. Akorát je blbé, že je tady málo místa.

Máte děti?

Syn tady bydlí. Dělá v Autopalu a podle toho, co říkal, by se tady vrátil. Bydlel by právě v podkroví. Holka je ve Skotsku. Ale ta říká, že se jí ani vracet nechce. Má tam klid, o lidi je tam postarané úplně jinak než tady. O tom, co se tady děje, má dobrý přehled.

Od vás?

No, bavíme se s ní přes Skype. Vykládáme třeba hodinu, i déle. Takže víme o ní a ona o nás ví taky. Přijede v únoru.

Kde teď bydlíte?

Kousek odtud. U Zimulů. Oni tam měli mít kanceláře, a tak nám to teď pronajali.

Jaký chcete stavět dům?

To samé, co tady stálo. Uděláme to rovnou s obytným podkrovím. Už kdysi jsme začali dělat rekonstrukci domu obývák, chodbu, a měli jsme stavební povolení i na stavbu toho podkroví. Akorát jsme to nestihli v termínu. Chceme to udělat podle toho plánu. Kanalizace, voda, to tady všechno je.

A jak budete letos slavit Vánoce?

To budeme asi tady, na stavbě. Už jsme tak jedny Vánoce trávili, když jsme dělali ten obývák. Dělaly se omítky, všechno nové. Bylo to před dokončením a manželka moc chtěla trávit Vánoce v novém obýváku, takže jsem několik dnů pomalu nespal. Narychlo jsem lepil a natíral podlahu. A na Štědrý den nám soused elektrikář přišel zapojit lustr. I tak to ještě nebylo hotové.