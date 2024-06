Galerijní ulice v Jistebníku oslavila vloni desáté výročí coby umělecký fenomén s věhlasem daleko přesahujícím tuto vesnici na pomezí Novojičínska a Ostravska. A letos v červnu tu chystají jubilejní – opět desátý – ročník mezinárodního sochařského a malířského sympozia.

Umělci v Jistebníku, 31. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„Přistěhovali jsme se z Ostravy-Poruby, kde nám všechny galerie zrušili. Já jsem tady v Jistebníku otevřel ateliér, kde fotím. A s manželkou Alenou, která je výtvarnice, nás napadlo, jednoho krásného léta nebo už podzimního dne, že bychom to tady mohli oživit,“ říká fotograf Jan Lipina, jehož adresa je samozřejmě ulice Galerijní.

Inspirování tak trošku francouzským uměleckým duchem oslovili sousedy a přesvědčili je, aby si nechali na domy instalovat velkoformátové fotografie. Obrázky tam jsou dodnes doslova po celé ulici, která se tak stala galerií pod širým nebem. K tomu se přidalo i setkání umělců, z něhož je další jistebnická tradice.

Letos se sympozium koná od 10 do 16. června, zúčastní se ho renomovaní čeští i slovenští výtvarníci a veřejnost je dokonce bude moci pozorovat při práci. „Malíři jsou na to zvyklí a rozhodně jim to nebude vadit,“ uvádí Lipina s tím, že prostor pro setkání umělců a návštěvníků vznikne v bývalém obchodě na hlavní silnici kousek od Galerijní ulice. „Pojmenovali jsme to tam Art Caffé,“ uvádí za tým organizátorů Lipina.

Tvořit a vystavovat se bude jak v jeho Galerii u foťáka, tak opět v Galerijní ulici (kde je mimochodem průjezd zakázán a parkovat se rozhodně doporučuje jinde). K letošním novinkám sympozia patří hudba, jak Lipina říká: „Jistebník má v tomto ohledu dlouhou hudební tradici, je tady i velký dechový orchestr. Pod slovem hudba si lze představit cokoliv, hudebními nástroji a notami počínaje a dejme tomu hudbou budoucnosti konče.“

A nové věci slibují i sochaři – poprvé totiž nebudou dělat v Jistebníku jen ze dřeva (jejich dřívější díla jsou po obci všude možně), ale premiérově i z kamene. „Konkrétně z šestitunového pískovcového balvanu, který je už umístěn u našeho kulturního domu. I tady bude možné sledovat, jak umění vzniká,“ dodává Lipina.