Odry-Tošovice /VIDEO/ - Adrenalinový zážitek pro každého nabízí jediná bobová dráha na Novojičínsku, která je součástí tošovického sportovní areálu HEIPARK na Odersku.

Ideální víkendovou zábavu využívají návštěvníci moderního areálu již od roku 2005. Bobová dráha, jediná tohoto typu v okrese, je otevřená celoročně a díky osvětlení je možné zdolat bezmála kilometrový úsek i večer.

Nezpochybnitelnou výhodou této atrakce je pohodlí, kdy nemusí návštěvník vyšlapávat uměle vytvořený kopec. Dvoumístný bob vás po třech stech metrech vyveze na samotný vrchol, odkud se řítíte, až více než čtyřicetikilometrovou rychlostí, do cíle. Za jak dlouho zdoláte sedmnáct nejrůznějších zatáček, záleží jen a jen na vás, rychlost si jezdec totiž koriguje sám. „Po obou stranách vozu jsou instalovány dvě vzájemně propojené brzdové páky, ovládané vždy jezdcem sedícím na zadním sedadle,“ informuje provozovatel na internetových stránkách areálu. Děti do věku 8 let musí na atrakci v doprovodu dospělého člověka.

Ač jde bezesporu o zážitek adrenalinový, o bezpečí pasažéru bobu je postaráno důsledně. Kromě zmíněných brzd je bob vybaven dvoubodovým bezpečnostním pánevním pásem vpředu a tříbodovým vzadu. Jezdci jsou tak pevně připoutání do svých sedadel. Nehrozí ani nekontrolovatelný návrat do cílové stanice. „Na konci dráhy je instalován brzdný pás, který brzdí vůz, jehož jezdec dojel na brzdný pás v rozporu s přepravními podmínkami nepřiměřenou rychlostí. Tím je výrazně omezena síla nárazu při případné kolizi,“ ubezpečuje provozovatel.

Jízda tošovickou bobovou dráhou je skvělým zážitkem v krásné kulise Oderských vrchů. Jedno svezení vyjde na padesáti korunu, ovšem HEIPARK nabízí nejrůznější zvýhodnění pro větší počet jízd. Například za tři sta korun máte předplacený kredit na deset jízd s platností jeden rok. V sezoně je středisko otevřené od 9:00 do 21:00, mimo sezonu se pomyslné brány areálu otevírají o hodinu později. Další informace, nejen o bobové dráze, lze nalézt na www.heipark.cz.