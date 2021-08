Kromě pozitiv pro jejich vlastníky a uživatele, přináší tyto stroje také nepříjemnosti. Ať už je to u některých lidí nezodpovědná jízda ohrožující zdraví a majetek, nebo bezohledné parkování koloběžek na nevhodných místech, kde blokují průchod či průjezd. Jakými pravidly by se lidé na elektrických koloběžkách měli řídit?

Legislativa kolem provozu elektrických koloběžek zatím není úplně přehledná, ale zjednodušeně se dá říct, že pro ně platí stejná pravidla jako pro jízdní kola.

V České republice je to například:

- Zákaz jízdy po chodníku.

- Do 18 let je povinná přilba.

- Zákaz jízdy a zároveň vedení psa na vodítku.

- Za snížené viditelnosti musí mít koloběžka bílé světlo vepředu a červené vzadu.

- Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu.

- Rukojeti řídítek včetně konců nesmí mít ostré hrany.

Tato pravidla ovšem platí pro stroje, které splňují limity omezující maximální rychlost na 25 km/h a výkon na 250 W. Typicky jde o sdílené koloběžky, které si lidé mohou pomocí aplikace půjčovat především v ulicích velkých měst. V obchodech se však dají koupit i stroje s výkonem daleko vyšším, které jsou schopné jet rychlostí i přes 50 km/h. Ty už spadají do jiné kategorie vozidel a pro jízdu je například potřeba mít řidičák a přilbu.

Pověst koloběžkám zhoršují i opilecké eskapády

Právě nyní, v letním období, musí policisté a strážníci řešit vyšší množství přestupků spojených s používáním koloběžek než ve zbytku roku. „Mezi nejčastější prohřešky patří jízda po chodníku, průjezdy na červenou, případně porušování zákazů vjezdu. Neobvyklá bohužel není ani jízda v poměrně výrazné opilosti,“ popisuje mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Před několika týdny například opilý muž v Brně vjel na koloběžce v protisměru do Pisáreckého tunelu, který je součástí velkého městského okruhu.

Na bezohlednost koloběžkářů si pak často stěžují chodci. Podle strážníků lidé nejčastěji poukazují na rychlou a nebezpečnou jízdu v pěší zóně i na zmíněných chodnících. Riziko zvyšuje i to, že koloběžky nejsou prakticky vůbec slyšet a většinou mají svižnou akceleraci.

Riskantní jízda se může i pěkně prodražit. Pokud koloběžkář zaviní nehodu, musí kromě případné pokuty zaplatit i veškerou škodu, kterou druhým způsobí. Zatímco u aut nebo motorek kryje škody povinné ručení, u koloběžek se dá využít pojištění odpovědnosti, tedy takzvaná pojistka na blbost. Za jezdce tak může zaplatit nemalé škody, protože se vztahuje i na případná zranění ostatních lidí. Ani toto pojištění se však nevztahuje na všechny případy.

„Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené jízdou na koloběžce, stejně jako na kole nebo třeba na lyžích. V podmínkách ale máme uvedené, že neplatíme škody, které vzniknou trestným činem, přestupkem nebo pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,“ říká mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Spousta lidí, kteří koloběžky používají pro noční návraty z hospody, tak zbytečně riskuje velkou ztrátu peněz. „Lidé by měli pamatovat na to, že když někoho zraní, může po nich chtít zaplatit náklady na léčbu nebo bolestné. Částky se tak mohou vyšplhat do milionů korun,“ upozorňuje Maťašeje.

Špatné parkování mají řešit pokuty

V neposlední řadě by lidé měli myslet i na správné zaparkování koloběžky. Sdílené stroje se často povalují na chodnících, blokují průchod chodcům nebo vchody do domů, lidé je odhazují do trávy nebo dokonce věší na stromy. Stížností obyvatel, kterým překážející koloběžky vadí, je tolik, že některá města zvažují jejich zákaz, alespoň na nejvytíženějších místech. Aktuálně je to případ Brna, v minulosti ho zavedla například Praha 3. Někteří provozovatelé koloběžek se snaží problémy s parkováním řešit tak, že dovolí uživatelům ukončit jízdu pouze na určených místech nebo jim za nesprávné odstavení naúčtují pokutu.