Co se v poslední době děje v Hodslavicích?

Když se ohlédnu zpět za předešlými volebními obdobími tak toho bylo tolik, že už si vše ani nevzpomínám. Nejvíce jsem ale chtěla opravit obecní majetek, který nebyl v dobrém stavu, ať to byla základní škola, mateřská škola. Postupovali jsme, až jsme dospěli k vybudování kanalizace, což byl největší projekt za posledních asi dvacet let. Teď probíhá kolaudační řízení. Jsme moc rádi, že se připojila většina obyvatel, takže jsme splnili dotační podmínky. Máme více než 83 procent připojených, budeme rádi, když se připojí všichni, kteří mají přípojky předchystané. Děláme opravu bytového fondu. Měli jsme dva bytové domy, v jednom byla ordinace dětského a praktického lékaře, ty jsme přesunuli do Obecního domu a ty bývalé ordinace jsme předělali na byty. Takže vznikly čtyři nové malometrážní byty, na které jsme získali dotaci z IROP. Jsou tam už noví nájemníci. Jedná se o sociální byty, pro nízkopříjmové skupiny, mladé matky samoživitelky, invalidní občany a podobně. Stejně to děláme s dalším bytovým domem, kde jsou rovněž čtyři byty. Rekonstrukce by měla být hotová do konce listopadu.

Máte nachystané i další projekty?

Jistě, další projekty budeme ještě soutěžit, například opravu a rekonstrukci kulturního domu, jeho zateplení. Tam jsme získali finanční injekci přes Kotlíkové dotace. Chystáme se také udělat kousek cyklostezky na Kútě a dostali jsme dotaci na projektovou dokumentaci na stezku pro chodce a cyklisty směrem na Mořkov. Mělo by to být téměř jeden kilometr. A velmi ráda bych udělala rekonstrukci veřejných prostranství, konkrétně třeba tady ten plac.

V Hodslavicích se dost opravuje a rekonstruuje.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z čeho máte radost?

Z toho, že jsme aspoň to centrum trochu zmodernizovali. Že už jsme aspoň něco udělali. Velkou radost mám z toho, že jsme letos uspořádali Den obce. V červenci už byla ta opatření rozvolněná a myslím, že si to občané užili. Měli jsme kapelu Argema, vydařilo se počasí, přišlo i hodně přespolních. To mě potěšilo, že jsme se pobavili navzdory době. Také mě těší zapojení lidí a taková iniciativa zdola. Lidi přicházejí s nápady, co se dá udělat v obci. Jeden z nápadů se bude nyní realizovat. Budou to Vyhlídky Palackého na některých kopcích.

Co byste chtěla změnit?

Na základě urbanistické studie, kterou máme, bych chtěla, aby se ta vesnice proměňovala citlivě k místnímu prostředí. Ať se tady lidem lépe žije. Místním to ani nepřijde, ale když tady přijde návštěvník, vidí některé škaredé stavby, nevyzná se tady, je to pro něj nepřehledné. V tom by nám ta studie mohla pomoci – kterou cestičkou toho budování se vydat. Ráda bych změnila to centrum. A chtěla bych, aby se tady změnil silniční provoz. Doufám, že Palačovská spojka bude a odlehčí nám aspoň tu velkou tranzitní dopravu. Jsme průtah mezi dvěma bývalými okresními městy a ta doprava už tak je tady enormní.

Které místo v obci máte nejraději? Kam byste někoho pozvala?

Nejraději mám kopeček nad naší zahradou, odkud je, podle mě, nejhezčí pohled na Hodslavice. Tam vidím úplně celé Hodslavice od dolního konce k centru. Vidím pohoří, až na Lysou, Ondřejník. Když potřebuji pročistit hlavu, tak tam vylezu a kochám se tím, že bydlím v nejpěknější vesnici. Tam bych nikoho raději nezvala, ale určitě bych někoho pozvala na náš plac, kde je posezení z dřevěných kostek a jsou tam lavičky s citáty Palackého. V létě tam byla nádrž s vodou a konvičky a děti si mohly zalívat kytičky.

A místo, kam nerada chodíte?

To nemám. Chodím všude ráda. Je pravda, že některá zákoutí se mi nelíbí, ale to neznamená, že bych tam nechtěla chodit.