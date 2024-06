Velký sál Kulturního domu v Kopřivnici se ve středu 12. června od 18 hodin stane dějištěm slavnostního Jubilejního koncertu, kterým vyvrcholí oslavy Základní umělecké školy Zdenka Buriana.

Plakát akce. | Foto: se svolením města Kopřivnice

Žáci hudebního a tanečního oboru spolu s významnými absolventy školy nabídnou dvouhodinový program, který nejen uzavře sezónu, ale především připomene 70 let existence uměleckého školství v Kopřivnici. Kromě toho škola oslaví 55 let své samostatnosti, 50. výročí výtvarného oboru a 30 let s čestným titulem Základní umělecká škola Zdeňka Buriana.

Během večera budou předána ocenění žákům za vzornou reprezentaci školy z rukou ředitele Zdeňka Babince. V předsálí kulturního domu bude vystavena menší expozice mapující historii školy.

Koupaliště na Novojičínsku rozjíždí sezonu. Takové jsou letošní ceny

Ve druhé části koncertu se mezi hosty představí Komorní orchestr Kopřivnice, který mimo jiné doprovodí žačku školy Terezu Jalůvkovou při části klavírního koncertu, a po desíti letech i cimbálová muzika Pramínky. „Vyvrcholením celého koncertu budou dvě lidové písně v úpravě našeho učitele Břetislava Chovance. Skladby společně zahraje náš žákovský orchestr, Komorní orchestr Kopřivnice, Pramínky a zazpívají naši žáci,“ uvedl zástupce ředitele Dušan Brus.

Vstup na koncert je zdarma a není potřeba předchozí rezervace. Přijďte s námi oslavit významná výročí ZUŠ Zdenka Buriana a podpořit mladé talenty, kteří předvedou to nejlepší ze svých dovedností.