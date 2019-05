V Novém Jičíně se demonstrace uskutečnila v krátké době již počtvrté. Lidé se opět sešli před novojičínskou radnicí na Masarykově náměstí. Kromě obyvatel Nového Jičína se demonstrace zúčastnili také lidé z bližšího i vzdálenějšího okolí.

„Do Ostravy to mám daleko a minule nás bylo dost málo, tak jsem jela sem. A jsem nadšená, že je nás tady tolik,“ uvedla Eva Weberová, která přijela z Kopřivnice.

Přijeli ale i lidé z Kunína, z Oder a dokonce se mezi asi 120 demonstrujícími objevila i návštěvnice z Liberce.

Ivan a Věra Janíkovi z Novojičínské otevřené společnosti, jejíž členové akce organizují, upozornili, že lidé se budou muset scházet i nadále, aby dali najevo svůj nesouhlas se současnou situací kolem premiéra Andreje Babiše. Po úvodních slovech předřečníků pak Ivan Janík přečetl prohlášení nazvané Máme toho dost.

„Naše země má mnoho velkých problémů. Vláda je ale neřeší. Jedinou starostí premiéra totiž je, jak se vymotat ze svých osobních problémů,“ citoval v úvodu Ivan Janík, jehož projev několikrát přerušilo skandování „Máme toho dost,“, výkřiky „Fuj“ a pískot.

Ivan Janík připomněl, že na úterý 4. června je naplánovaná na Václavském náměstí největší demonstrace od listopadu 1989. „Kdyby někteří nejeli na ten Václavák, tak bychom si mohli takový miniváclaváček udělat i v Novém Jičíně,“ uzavřel svůj projev Ivan Janík.

Poté se před demonstrující postavil Jan Kryl, bratr Karla Kryla. Ten zalitoval, že náměstí není obklopeno lidmi kolem dokola.

„Škoda, že tady s námi dnes ten můj brácha není. Ale toho by už stejně dávno trefil šlak. Protože, když si to tak vezmete – demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně, stonásobně kradou,“ parafrázoval Jan Kryl jeden z bratrových textů.

Potom připomněl nedávno zveřejněnou nahrávku Krylova koncertu z Norska a dodal, že od jejího vzniku se za celou dobu Karel Kryl nezměnil.

„Při jeho památce, to, co Karel říkal, říkal už tehdy. A my jsme mu nevěřili. Takže přátelé za týden,“ uzavřel svou krátkou řeč Jan Kryl.

Po něm promluvilo několik přítomných, jeden z nich navrhl, že by příště mohli Andreji Babišovi připomenout, že se kdysi udála nějaká defenestrace a že s sebou přinese aspoň papírové vidle. „Ať si uvědomí, že nám dochází trpělivost,“ řekl muž.

Demonstraci opět zakončil společný zpěv české hymny.

