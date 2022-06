Jindřiška Luchesi z odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm Deníku sdělila, že rekonstrukce kašny byla rozdělena na dvě části.

„V první části odborná firma kašnu kompletně demontovala, rozebrala a jednotlivé části převezla do ateliéru, kde proběhlo jejich očištění a opravy. Poté restaurátoři loni v říjnu na stávající základ položili novou monolitickou železobetonovou desku, na kterou byla umístili znovu sestavenou kašnu se sochu Neptuna a celou kašnu zaizolovali,“ přiblížila postup prací Jindřiška Luchesi.

Zároveň vysvětlila, že výškový rozdíl, který vznikl po vybudování nové železobetonové desky, bude ještě upraven pomocí dalšího žulového stupně, který by měl být instalovaný na konci července.

Neptuna s delfínem na mořském skalisku

Oprava kašny se sochu Neptuna s delfínem začala v polovině loňského roku. Na základě doporučení pracovníků Národního památkového ústavu bylo konečné utěsnění a napuštění kašny odloženo až na letošní jaro. Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová doplnila, že kašna spolu se skupinou líp dotváří historické jádro města. Nadživotní postava, znázorňující Neptuna s delfínem, stojí na mořském skalisku a oběma rukama svírá kovový trojzubec.

Socha s hranolovým podstavcem pochází z roku 1840, kdy byl za purkmistra Koňakovského zřízen městský vodovod. Pískovcová vana kašny, která má oktogonální půdorys, je pravděpodobně barokní kamenickou prací z 18. století. Jednotlivé segmenty jsou k sobě sesazeny a fixovány pomocí tmelu a ocelových kramlí zapuštěných do koruny. V roce 1982 byl originál sochy Neptuna nahrazen kopií. Originál je nyní umístěn v budově radnice. Náklady na opravu kašny, kterou prováděl restaurátor Tomáš Skalík, dosáhly výše 1,6 milionu korun.

V době pořizování fotografií restaurované kašny seděl nedaleko jeden místní muž. I on se pozastavoval nad tím, proč pod kašnou přibyl podstavec. „Nevím, ale je to nějak moc vysoko,“ říkal si jako by pro sebe. Na sociálních sítích jsou reakce podobné. „Mě se líbí jak je to vyvýšené, že když přijde matka s dítětem, tak musí to dítě zvednout aby si prohlídlo vše?“ vyjadřuje se jedna z pisatelek. Další se pozastavuje nad tím, že oproti minulosti již voda netryská ve dvou proudech vzhůru z hlavy delfína. „To snad vypadá ještě hůř než předtím,“ píše další z kritiků.