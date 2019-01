Ač se rok posunul do března, i nadále Česko svírá tuhý mráz. O dramatické chvíle není nouze ani na Novojičínsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Nechybělo mnoho a o víkendu mohl mít okres první oběť tuhé zimy. Byla neděle 25. února, když strážníci v Novém Jičíně přijali ve 3 hodiny ráno hlášení o tom, že mezi ulicemi Sportovní a Palackého leží venku silně podchlazený muž.

Našla ho zde za domem kolemjdoucí žena, oblečeného pouze v trenýrkách, tričku a ponožkách.

„Na místo nás přivolala, že neví, co s ním. Než jsme dojeli, tak přinesla dotyčnému nějaké deky, my jsme pak muže zabalili do termofólie a zavolali záchranku,“ popsal událost Jiří Klein, ředitel Městské policie Nový Jičín.

V nemocnici pak lékaři zjistili, že tělesná teplota neznámého občana je pouhých 35 stupňů Celsia.

„Jakmile se podařilo muže trošku zahřát, zjistili jsme jeho totožnost, a tak jsme mohli kontaktovat rodinu,“ poznamenal ředitel s tím, že vzhledem k současným meteorologickým podmínkám zaúkoloval strážníky, aby kontrolovali místa, kde se novojičínští bezdomovci sdružují.

„Když tam někoho najdou, tak jim řeknou, že mohou do azylového domu, který je v těchto dnech otevřený permanentně. Někdy jsme tam i některé odvezli, protože bylo vidět, že jsou na tom špatně,“ poznamenal Jiří Klein.

Na teploty klesající hluboko pod minus 10 stupňů Celsia reagují azylové domy rozšířením svých služeb.

Právě v Novém Jičíně je bezdomovcům noclehárna přístupná téměř celý den.

„Je tady taková stála osádka těch našich bezdomovců a ti toho využívají,“ řekl Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín provozující Charitní dům Matky Terezy v ulici Dolní Brána.

Místa je zde dostatek pro všechny zájemce i v důsledku nedávné rekonstrukce. Místní lidé bez domova o této možnosti vědí, a to díky aktivitě pracovníka nízkoprahového denního centra.

Ten každý týden vyráží do míst, kde bezdomovci přebývají a informuje je o možnosti přespání v teple noclehárny. Do ni by měli zájemci docházet střízliví, ale jak přiznává ředitel Brož, moc se jim to nedaří.

„Nejsou v tom poctiví. Když někdo ale přijde podnapilý, ale není agresivní, tak ho vezmeme, ať venku nemrzne,“ dodal.

Alkohol bývá u osob na pokraji společnosti často velkým problém a ve spojení s velkými mrazy může jít až o smrtící kombinaci. „Oni teď dokonce ani moc nepopíjí,“ uvedl na adresu frenštátských bezdomovců Miroslav Vavřík, vedoucí místní azylového ubytovny.

I zde je od šesti večera do šesti rána k dispozici noclehárna, zájemci dostanou i najíst ze zásob z potravinové sbírky.

„K okolnostem na ty mrazy se vůbec nic nestane, když někdo přijde dříve, nemáme s tím problém,“ připomíná vedoucí objektu ve frenštátské ulici Na Nivách na samém okraji města.

„Vzhledem k tomu, že nemáme momentálně plnou kapacitu ubytovaných, tak i kdyby bylo více lidí, jsme schopni, v případě velkého zájmu, ubytovat zájemce i na pokoji,“ dodal sociální pracovník s tím, že terénní sociální pracovnice obchází po Frenštátě lidi bez domova a radí jim, jaké strávit chladné noci v bezpečí.

Bezplatný nocleh nabízí občanům bez přístřeší od úterý mimo jiné také kopřivnická radnice, která tak reagovala na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

„Zájemci o nocleh se na krizové lůžka v noclehárně na ulici Horní mohou dostavit v čase od 18:30 do 22:00 hodin,“ informuje kopřivnický městský úřad na svém webu.