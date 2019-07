„Nic šílenějšího jsem v horách nezažil.“ Slova extrémního sportovce Marka Novotného po posledním neúspěšném pokusu o zdolání druhé nejvyšší hory světa Chogokori, jak se také K2 říká, mluví za vše. Stejně, jako při loňské expedici, i letos bylo proti počasí. Marek skončil necelých 300 výškových metrů pod vrcholem tyčícího se ve výšce 8611 metrů nad hladinou moře.

Do Pákistánu přicestovala trojice Marek Novotný, Tomáš Petreček a Pavol Lupták 17. června, po sedmi dnech se utábořili v základním kempu. Následovaly aklimatizační výstupy a v úterý 16. července už ze základny vyšli s jasným cílem, a sice stanout na vrcholu K2, která je považována za nejtěžší horu světa.

NOC V ZÓNĚ SMRTI

„Má to být úplně nejvíc nejlepší počasí pro zajištění cesty až na vrchol Chogori. Rychle se nachystám a už jedu bomby. Snažím se dohnat skupinu přede mnou,“ popisoval na svém facebookovém profilu Marek Novotný začátek poslední etapy dobývání K2, kdy vycházel z třetího výškového tábora C3 sám. K extrémním výškovým podmínkám se přidalo i extrémní počasí. Silný vítr donutil Marka postavit malý stan na úpatí Bottlenecku (Hrdlo), obávaného místa horolezců ve výšce 8200 metrů. V zóně smrti.

„To, co se děje v noci, neumím popsat. Mám strach, když se zvedne půlka stanu i se mnou a přemýšlím, jak ho zabezpečit, aby neuletěl až vyrazím. Šestnáctého to určitě ale nebude,“ pokračoval novojičínský horolezec.

Následující den v pět hodin ráno Marek Novotný vykoukl ze stanu. V nehostinné krajině zrovna vycházelo slunce a ihned měl jasno. Vyráží na vrchol.

„Do Bottlenecku jsem šlápl sám. O dvě hodiny později jsme vytvořili skupinku o sedmi lidech. Jsou to čtyři výškoví šerpové s kyslíkem, dva Kanaďani a já. Každý krok v tom místě znamenal pekelnou dřinu, protože sníh dosahoval do výše mého pasu a pokračovat směrem nahoru se zdálo vlastně nemožné,“ připomněl nedávné krušné chvíle Marek Novotný. Během výstupu se dozvěděl, že o den dříve na stejném místě smetla lavina jednoho ze šerpů. Měl štěstí, přežil.

ZDOLÁNÍ HRDLA A PAK LAVINA

Kritický Bottleneck se skupině nakonec podařilo zdolat, nicméně ani pak nepřišla žádná úleva.

„Ve stěně jsem přes devět hodin a ještě není konec. Čeká nás traverz. Jako první se do něj pouští nejodvážnější Šerpa a jestli bylo v Bottlenecku sněhu do pasu, tak tady je ho až po prsa. Čiré šílenství,“ vracel se Marek ve svých vzpomínkách na stěnu Chogokori. Následně se do čela dostal jeden z Kanaďanů, kterého ale pohltila lavina.

„Všichni se ho snažíme chytit - nejde to. Neuvědomuji si, že jeho poslední záchranou je lano, na kterém je navázaný. Padá asi padesát, možná osmdesát metrů, nevím přesně. Je v pořádku,“ popisoval strastiplnou cestu zkušený horolezec. Následně padl finální verdikt.

„Necelých 300 výškových metrů od vrcholu Chogori se rozhodujme naše snažení ukončit a začínáme sestupovat. Ve stěně jsme společně strávili neuvěřitelných jedenáct hodin. Slzy mi tečou po tváři. Je mi to maličko líto. Ale jsem živý. A můj pocit - wau, dokázal jsem to,“ vyjádřil momentální emoce Marek Novotný.

Sestup do základního tábora zvládl úspěšně, kde se setkal i se zbývajícími členky své výpravy.

Ani na třetí pokus se tak Markovi Novotnému nepodařilo zdolat nejtěžší horu světa K2 a získat tak Korunu Karakoramu (v předchozích letech zdolal Cho Oyu – 8201m, Broad Peak – 8047m, Gasherbrum I – 8068m a Gasherbrum II – 8051m). Velkým vítězstvím je ale především samotný návrat domů, který legendární K2 všem jejím dobyvatelům nepovolí.