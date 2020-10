V provozovně s ní pracují ještě čtyři další kadeřnice. „Zrovna jsme pracovaly, když jsme se v úterý dozvěděly, že Prymula navrhl uzavření obchodu a služeb. A už víme, že to, co on navrhne, to se vždycky schválí. Takže jsme druhý den čekaly. Každá z nás se bála, co bude. Tušily jsme, že nám to zavřou, ale myslely jsme si, že to na devětadevadesát procent bude až od pondělí,“ popisuje chvíle před uzavřením provozovny Pavla Markovská.

Když oficiálně vyšlo nařízení, že služby, musí zavřít ze dne na den, byl to pro kadeřnice šok. Do toho volali zákazníci a panikařili. Byly jsme v práci, jak dlouho to jen šlo, abychom vyhověly co největšímu počtu zákazníků a aspoň něco nějak vyřešily. Takže teď máme zavřeno a nevíme, co bude dál,“ pokračuje Pavla Markovská.

Pocity z jara jsou zpět

Podobné pocity ona i ostatní kadeřnice zažívaly už na jaře, kdy také musely zavřít. „Tentokrát to bylo ještě více striktní. Tehdy nikdo nevěděl co bude, nikdo se s ničím podobným nesetkal. Jsem samoživitelka, mám malé dítě, takže jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Teď, když mi ministr zavřel salon, musím jako nájemce platit veškeré energie, nájem a není mi jasné, kdo to zaplatí. Netušíme, co stát s námi udělá. Nikdo neřekl, co bude dál, nevíme nic,“ popisuje Pavla Markovská zoufalou situaci, jakou nyní prožívá mnoho dalších poskytovatelů služeb.

Připomíná, že na jaře aspoň dostaly takzvanou „pětadvacítku“. „Ale to bylo vše, a z toho jsem měla platit nájem doma, nájem provozovny a faktury za dodané zboží. Podobně jsou na tom kadeřnice, které tady mám, taky nemají pořádně z čeho platit. Je to začarovaný kruh. Holky jsou z toho nešťastné, některé mají děti, jiné bydlí samy a nevědí, co bude…,“ dodáva Pavla Markovská.

Od první vlny šíření nákazy Covid-19 jsou v kontaktu s dalšími kadeřnictvími, a navzájem si pomáhají, jak to jde, například předáváním informací. „Teď zatím nevíme, co s námi bude. Do toho volají zákazníci, přemlouvají, třeba, ať k nim jdeme domů. Vím, že to tak někteří dělají, ale já se bojím. Doma mám dítě a mám maminku, která je starší člověk a má astma. Takže nechci riskovat.

Je to strašná doba hlavně tou nejistotou, kdy se něco vyhlásí, ale nikdo neřekne, co bude dál, co bude s těmi, kdo museli zavřít. Zatím to je prostě jen nařízení: Zavřete! A tím to pro ně hasne,“ uzavírá majitelka provozovny I love my hair I love studio.