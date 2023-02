Jak jsou na tom skiareály v Beskydech i za hranicí? Kam vyrazit na lyže? V Polsku je přelidněno, na Rači to ještě jde. Rozjezd sezony byl slabý, ale zlepšuje se to, říká vlekař z Dolní Lomné. Podívejte se!

SkiArmáda v Dolní Lomné

„Konečně jezdíme. Letošní sezona začala spoustou napadaného sněhu už v půli prosince, takže jsme si libovali, jak po Vánocích budeme jezdit. Jenže to všechno roztálo a extrémně dlouho bylo teplo. Prakticky celý leden. Teď jezdíme asi druhý týden,“ říká Lubor Pavlík, vedoucí areálu SkiArmáda v Dolní Lomné.

1/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 2/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 3/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 4/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 5/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 6/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 7/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 8/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 9/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 10/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 11/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 12/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 13/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 14/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 15/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu 11. 02. 2023 se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 16/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 17/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 18/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 19/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 20/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 21/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné. 22/22 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona je v plném proudu. V sobotu se lyžovalo také ve areálu SkiArmáda v Dolní Lomné.

Díky mrazu v posledním týdnu mohli vlekaři naplno zasněžovat a mají tak prý dostatečnou sněhovou zásobu.

„Minimálně půl metru, někde i víc. Sněhu máme dost, proto věřím, že přežijeme i tu oblevu, co hlásí na příští dny. Může být teplo, ale nesmí pršet,“ říká Pavlík.

Loni se tady lyžovalo 64 dní, letos to asi tolik nebude, protože začátek sezony se zpozdil. V těchto dnech se však na „armádě“, kde jezdí dvojsedačková lanovka a dětský pás, lyžuje o sto šest.

FOTO: Omezení na tahu směr Slovensko nekončí. Kolem Mostů stále v jednom pruhu

„Běžní lyžaři, rodiny i školní kurzy, které nás drží a které ubytováváme v našem hotelu Excelsior. Letos podruhé u nás byli i vysokoškoláci z Olomouce a byli spokojení,“ dodává správce skiareálu s tím, že on je s letošní sezonou také spokojen.

Na Rači hledali parkovací místa

Auta parkují po příjezdové cestě vedoucí z Osčadnice do střediska Dedovka, které spolu s nedalekým střediskem Lalíky jedním ze dvou nástupních míst na sjezdovky pod slovenským vrcholem Veľká Rača, dávala tušit, že „na Rači“, jak lyžaři středisku běžné říkají, je první den víkendu návštěvníků opravdu hodně. Netřeba se ale ničeho bát. Kdo kvůli nedostatku míst přímo pod nástupním místem Dedovka, a musí parkovat níže, toho nahoru vyveze skibus.

1/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 2/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 3/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 4/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 5/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 6/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 7/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 8/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 9/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 10/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 11/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 12/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 13/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 14/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 15/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 16/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023 17/17 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona běží naplno také ve známém slovenském středisku na Kysucích - Velká Rača. Snímky jsou ze střediska Dedovka. 11.02. 2023

„Dnes je tu hodně lidí. Až tolik, že jsme dole museli hledat další místa v parkování. Dnes nevím, ale v pátek jsme tu měli okolo dvou tisíc lyžařů,“ říká Patrik Sučik, marketingový manažer lyžařského střediska Veľká Rača, které se prezentuje názvem snowparadise.sk.

Také on si postěžoval, že rozjezd letošní sezony byl kvůli teplému počasí slabší, nicméně v tomto středisku se lyžuje od poloviny prosince. „Rozjezd sezony byl postupný, hned nejezdily všechny sjezdovky. Až jak postupně nasněžilo a začalo mrznout, mohli jsme zasněžovat uměle. Aktuálně máme v provozu všechny lanovky vleky i sjezdovky,“ dodává Patrik Sučik.

VIDEO: Nával ve skanzenu, masopust v Rožnově přilákal davy

Ty si užívají nejen domácí lyžaři. „Jezdí k nám hodně Poláků. Individuálně i školní lyžařské kurzy. A samozřejmě Češi. Tento týden měl některý okres poblíž hranice jarní prázdniny a bylo to znát,“ dodává marketér snowparadise.sk.

Na Rači je běžných 100 lyžovacích dnů v sezoně. Lyžovat se tam prý dá až do konce března. „Nejdéle jezdí Dedovka, protože tu máme i večerní lyžování. Loni jsme měli na konci března 35 cm sběhu, ale lidi už je problém dostat lidi na lyže. Jak se otepluje, vytahují kola a lyže odkládají,“ konstatuje Patrik Sučik.

Polsko láká na moderní lanovky

Polská strana Beskyd nabízí lyžařům bezpočet moderních areálů se sedačkovými lanovkami a velmi dobrým zázemím. Jen v obci Istebna, asi 10 kilometrů za Bukovcem na české straně hranice, jsou kilometr od sebe dva moderní areály.

1/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 2/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 3/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 4/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 5/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 6/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 7/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 8/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 9/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 10/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 11/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 12/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 13/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 14/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 15/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 16/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 17/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 18/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 19/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 20/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 21/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 22/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 23/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023 24/24 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Lyžařská sezona jede naplno i v polských beskydských areálech. Snímky jsou z Istebne, z areálu Zloty Grón. Sobota 11. 02. 2023

A protože je hlavní sezona, návštěvníků je tu opravdu hodně. Parkoviště v resortu Zagóń a stejně tak nedalekém středisku Zloty Gróń, jsou plná. Stovky aut, několik autobusů a vyšší stovky lyžařů.

Dominují Poláci, sem tam na parkovišti zahlédnete aut s českou registrační značkou. Ale upřímně, je to tu jen pro skutečně otrlé. Infrastruktura velmi kvalitní, čtyř- a šestisedačka, menší vleky pro děti a lyžařské školy, ze strany od hospůdek se line vůně grilovaného masa. Sjezdovky nejsou příliš prudké, poměrně široké, ale krátké, což se projevuje na množství lyžařů na sjezdovce.

Kauza vražd v Egyptě: Podívejte se, jak se změnil Petr Kramný za deset let

Vaňkovi jsou z jihu Moravy a na zimní dovolenou jezdí do Beskyd pravidelně. „Bydlíme vždycky někde tady v tom česko-slovensko-polském trojmezí. Na české straně, a vždycky si vyjedeme do některého střediska na Slovensko. Dnes jsme zkusili Polsko. Je to tu fajn, ta šestisedačka je parádní. Ale lidí je tu fakt hodně, teď k poledni už se čekalo ve frontě dlouho,“ svěřila se cestou k autu paní Milada.