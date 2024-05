„V životě jedu druhé kolo, co jsem nestihl v mládí, to si užívám teď,“ prohlásil třiačtyřicetiletý šofér kamionu, kterému při 177 centimetrech výšky ukazuje váha 139,2 kilogramů. Na silové disciplíny (powerlifting) se dal přibližně před třemi lety, když se zotavoval po úraze achillovky. V domovském Bílovci chodil do posilovny dvakrát denně šest dní v týdnu, málem ji navštěvoval i v noci, naznal však, že je to hloupost.

Po práci v Olomouci cvičil i v tamním fitcentru, kde poznal trenéra Marka Bouchala a právě s ním začal soutěžit. Nejprve „z hecu“, jak přiznává. „Vloni jsem mohl, pod jinou federací, než jsem dnes, vyhrát skoro všechno. Ale zkazil jsem to. Stačilo nesledovat pořádně pokyny rozhodčích, bez kterých se nesmíš ani pohnout. Jde se vždy na tři povely, no a já to uspěchal, takže neplatné pokusy,“ popsal Hugo. Od trenéra se mu tehdy dostalo komentáře, že vítězství na prvním mistrovství světa by mu akorát zvedlo ego, nikoli vybudovalo charakter.

„Na českém a slovenském mistrovství ve Vsetíně mi chybělo v benchpressu na národní rekord dvanáct a půl kilogramu. Tohle bych mohl v budoucnu překonat,“ doufá svalovec, který závodí v kategorii Masters ve věku od 40 do 49 let a do 140 kilogramů váhy. Český titul v ní obhájil v dubnu tím, že zvedl 210 kilogramů v benchpressu a v bicepsovém zdvihu 65 kilogramů.

Kamioňák z Bílovce se tím kvalifikoval na Mistrovství Evropy v Trutnově, které se odehrálo třetí květnový týden. Neměl v něm konkurenci. „Nastoupil jsem sám ve své kategorii. V těchto disciplínách nesoutěží moc lidí, asi si všichni udržují pěkné postavy,“ poznamenal Radovan Tellner k vítězství v benchpressu i bicepsovém zdvihu. „Rozhoduje hodně faktorů, záleží, co člověk celý týden i v den závodu dělá, už při rozcvičování se ukáže, jaké budou základní pokusy,“ podotkl milovník zvedání těžkých vah.

Jako rodáka a reprezentanta města ho podporuje i radnice v Bílovci. Když netrénuje v Olomouci, kde pracuje, snaží se Hugo nejméně jednou týdně ukázat v místní posilovně Iron Gym Club v centru města.