„Už nějakou dobu sleduji, jak se práce blíží ke kapli. Kolem jezdím tak třikrát do měsíce. Na první pohled to vypadá, že kaple stojí přímo ve směru rozšiřovaného úseku. S kolegou jsme se už několikrát bavili, zda ji nečeká zbourání či přemístění. Stále však věříme, že to projektanti mají dobře spočtené a najde se nějaké řešení, aby zůstala na svém místě,“ uvedl Tomáš Adámek.