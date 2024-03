Z dřívějších pěti dní na tři zkrátili v Novém Jičíně velikonoční jarmark s doprovodným programem na náměstí. Návštěvníky však nikdo o obvyklou nabídku neochudil. Spíše naopak.

Velikonoční jarmark v NJ, 28. 3. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

„Máme zde rukodělné výrobky, masné produkty, zakoupíte zelené pivo, jelikož byl Zelený čtvrtek, různou bižuterii, hrníčky, košíky, tatary, velikonoční zboží,“ jmenovala Nikola Maňáková z novojičínského turistického informačního centra.

Jejím osobním tipem k zastavení je stánek s pomlázkami. Dají se tu koupit karabáče od nejmenších, takřka kapesních za pětatřicet korun, až po obří, více než dvoumetrové za čtyři sta padesát. Od prodejce z Frýdku Místku.

Zaujme také sortiment „Folky od moravské holky“ z Heřmanic. „Vyšívám lidové motivy inspirované celosvětovým folklórem. Mám třeba velikonoční zápichy do květináčů nebo různé ozdoby na větvičky,“ popsala výrobkyně Karla Michalíková.

„Zajíčci a vajíčka,“ odpověděl další stánkař, co jde v Novém Jičíně nejvíc na odbyt. Kromě velikonočního zboží a importované polské chuťovky, včetně proslavených krówek.

Ostravský Chilli Peterson přivezl na náměstí pálivé omáčky. „Nejvíce se prodává Spečený Indián s česnekem,“ prozradil prodejce.

Na zelené pivo zvali na Zelený čtvrtek místní restaurace, ale k ochutnání bylo i na jarmarku na náměstí. „Luci? V tom je kopřiva, a ta druhá bylinka? Šalvěj?“ ujišťovala se u kolegyně dáma z farmářského obchůdku Lutena z Dolní Lutyně na Karvinsku. Jejich speciál, jedenáctku Grínbír, jim uvařili až v Bruntále.

To lidé od Koníčka ve Vokovicích na Frýdeckomísteku dovezli vlastní produkci. „Třináctečka, trošku dobarvovaná přírodním bylinkovým barvivem, myslím, že k Velikonocům a Zelenému čtvrtku se určitě hodí,“ nechal se slyšet zástupce minipivovaru.

Na Velký pátek bude jarmark v Novém Jičíně pokračovat. Potrvá od devíti ráno do tří hodin odpoledne. V doprovodném programu je Pečení s Hezounem (pekařská dílnička od 9 do 14 hodin), Radost v písku (tvořivá dílnička od 9 do 14 hodin), MDŽ – Muzikantky, dámy, ženy (hudební příval ženské energie pod taktovkou Lucie Redlové a Beaty Boček v 10 hodin) či All Brass Band (pohodové odpoledne s žesťovým kvintetem od 13 hodin).