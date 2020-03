Ačkoliv jsou školní třídy již několik dnů zcela prázdné, vir Covid-19 vzdělání knock-out v žádném případě nedal. Jen se výuka přesunula do online světa.

„Je to pro všechny školy nová situace, která nastala velmi rychle, takže každý se s tím „pere“ po svém,“ přiznává na rovinu Aleš Medek, ředitel Střední odborné školy Educa Nový Jičín.

Za normálních okolností by dnes pod jednou střechou budovy školy sedělo v lavicích 200 studentů. Třídy však nahradily pokoje v domovech a tabule monitory počítačů.

„Výuka probíhá online s použitím nástrojů, které máme k dispozici. Existuje více platforem, se kterými se dá pracovat. Většina učitelů zadává učivo a úkoly přes školní emaily, přes aplikaci Microsoft Teams nebo přímo přes školní informační systém Škola Online. Někteří kolegové používají skupiny, které mají se svými žáky vytvořené na Facebooku,“ popisuje ředitel konkrétní proces výuky.

ROZVRH JEDE DÁL

Novojičínská Educa používá systém Škola Online pro matriku, třídní knihu či hodnocení. Aleš Medek se se svým týmem rozhodl zachovat rozvrh tak, jak jsou žáci zvyklí. Učitelé zadávají učivo a úkoly podle hodin, které by v ten den reálně odučili a tím pádem mají žáci, rodiče i pedagogové přehled o tom, jak vše v jednotlivých předmětech probíhá.

„Je nutné zdůraznit, že výuka online nejede 1:1 vůči klasické výuce, rozhodně nechceme žáky zahltit úkoly, aby seděli od rána do večera u počítače. Navíc jsme odborná škola, takže v některých předmětech se práce na dálku zadává dost obtížně,“ vysvětlil dále ředitel odborné školy Educa vyučující například počítačovou grafiku, grafický design, cestovní ruch či management sportu a zdravý životní styl.

HODNOCENÍ ÚKOLŮ

Jak dlouho zůstanou brány škol v České republice zavřené, nikdo neví, minimálně měsíc je zcela reálný. Pro žáky i jejich učitelé je proto důležitá zpětná vazba i za současných provizorních podmínek.

„Individuální výuka je možná. Stačí požádat příslušného učitele a ten je ochoten fungovat na telefonu nebo přes Skype a podobně,“ sdělil ředitel Medek a k samotnému hodnocení svých studentů dodal: „Jsme domluveni, že bychom na dálku některé vybrané úkoly známkovali, ale pochopitelně opět narážíme na problém některých odborných předmětů např. u učebních oborů, kde prostě bez potřebného vybavení žáci úkoly neudělají. Jakmile se školy otevřou, bude to pro žáky velmi náročné znovu nasednout do toho rozjetého vlaku, protože budeme muset známky dohnat, zároveň zopakovat učivo, které se probralo na dálku. Upřímně je mi líto maturantů, ale samozřejmě jsem přesvědčený, že to zvládnou.“

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

I přes komplikované vzdělávání učitelé na Educe evidují docházku podle odevzdaných úkolů. Jak ředitel poznamenává, je jedno, kdy student školní zadání vypracuje, ale bylo podle něj dobré, aby si žáci udržovali nějaký denní režim, tzn. dopoledne se věnovat škole, pokud to jde.

Přístup je však zcela individuální, prioritou je logicky plnění zadaných úkolů studenty. „Já si svůj systém poskládala lehce jinak,“ prozradila studentka Educy Aneta Šturalová.

ŠKOLA VE ŠKOLE JE LEPŠÍ

„Jelikož jsem spáč a ráda si déle pospím, tak si učení nechávám až na odpoledne a to vždy okolo 15. hodiny. Tento systém mi vyhovuje, jelikož si ráno v klidu vstanu, udělám snídani a až po obědě udělám své povinnosti a jelikož je karanténa a ven se nechodí, tak se alespoň doma nenudím a zabaví mě moje domácí online škola.“

Na otázku Deníku, zda se těší na návrat do školy, Aneta odpověděla: „Ano, kupodivu se do školy těším. Já osobně nejsem člověk co by se doma sám rád učil a taky mám velký problém si k tomu aspoň na tu chvilku sednout. Ve škole mě to vždy donutí a už jen to, že dávám pozor mě hodně naučí, takže poté doma už nemusím tolik toho dělat,“ netají letošní maturantka oboru management sportu.

Obdobně to vidí i její ředitel: „Já se do školy těším, protože sice jsem fanda moderních technologií, ale zároveň jsem společenský člověk, takže mi chybí sociální prostředí školy – kolegů i žáků. Navíc jsou věci, které se prostě musí řešit osobně,“ uvědomuje si Aleš Medek a na závěr zdůraznil: „Učitelé v žádném případě nemají prázdniny, jak si možná někteří myslí. Sice jedeme v „home office“, ale chystání a kontrola úkolů v online režimu je časově velmi náročná, za což bych chtěl svým kolegyním a kolegům moc poděkovat.“