Manažer pro klíčové zákazníky a marketing z:22.8.2024 Přímá, aktivní komunikace a jednání se zákazníkem. Evidence zákazníků do IS a zpracovávání požadavků zákazníka. Příjem, upřesnění a potvrzování objednávek, navádění objednávek a výrobního příkazu do IS. Průběžné sledování průběhu a stavu výroby v IS a kontrola termínu výroby. Monitoring materiálových potřeb potřebných ke zhotovení výrobků určených externích firem. Firemní stravování, penzijní připojištění 40 000 Kč

