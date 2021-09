Je čtvrtek 26. srpna dopoledne a už když se přibližuji k hlavní budově areálu U Kateřiny slyším vícehlasý zpěv. Ten sílí, když stoupám po schodech do sálu. Tiše vstupuji, v půlkruhu ve dvou řadách napočítám pětatřicet mladých sboristů, převážně dívek, před nimi energicky diriguje sbormistr Josef Zajíček.

Poslouchám nácvik skladby, jež nese název Cesta do Tramtárie – sborový trojhlas je povznášející. Nácvik písně končí a je čas na přestávku.

Nina Nevrlová je maturantka, na soustředění je jednou z nejzkušenějších sboristek Ondrášku. Říká, že na soustředění U Kateřiny je už asi podesáté. „Bývá to vždy v posledním týdnu prázdnin od pondělka do pátku. Probíhá tady každoročně příprava na naši koncertní sezonu. Většinou se my, maturanti, staráme o nějaký program, aby to nebylo jen o zpívání, aby se účastníci soustředění trochu odreagovali, prioritou jsou ale zpěv a příprava,“ upozorňuje Nina Nevrlová.

„Myslím si, že nás to baví, i když někteří tady možná nejsou dobrovolně. Ale ve finále je to všechno super a všichni odjíždíme s dobrým pocitem, hlavě po závěrečném koncertě. Ten nás čeká vždy v pátek – tam se ukáže, kolik jsme se toho naučili,“ dodává.

Sbor nacvičuje široký repertoár od lidovek, přes soutěžní písničky, duchovní hudbu až třeba po africkou hudbu. „Asi nejtěžší pro všechny je trpělivost a udržet pozornost. Hlavně spíše pro ty mladší. Stává se to, když se dlouho zpívá pořád jedna a ta samá skladba. Nás to štve, pana učitele to štve, furt to nejde, ale nakonec to jednou vyjde a ten výsledek pak stojí za to,“ ubezpečuje s úsměvem Nina Nevrlová. Na můj dotaz, jestli si písně nacvičují i po zkoušce odpovídá, že si s holkami třeba zkoušejí v chatce.

Sbormistr Josef Zajíček na to reaguje slovy, že pro sboristu je to velká odměna, když jeho svěřenci odjedou ze zkoušky a ještě si potom zpívají. Nina Nevrlová k tomu hned vysvětluje, že většina písniček je tak chytlavých, že to ani nejde si je nezpívat.

Novojičínský pěvecký sbor Ondrášek mívá srpnová soustředění v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku už řadu let.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Mezi nejméně zkušené dívky na soustředění patří Hana Martinková. V Ondrášku je čtvrtým rokem, na soustředění podruhé. Přiznává, že když šla na první soustředění, byla hodně nervózní, hlavně z poznávání nových lidí.Zato Jakub Mužík vypadá, že se ho nějaká tréma a komplexy vůbec netýkají. Podle sbormistra Zajíčka je Jakub hyperaktivní od mala. „Na něm opravdu obdivuji, že u sborového zpěvu zůstal,“ poznamenává Josef Zajíček.

Jakub Mužík působí bezprostředně, a když se ho ptám, jestli se třeba někdy nestydí zpívat před holkami, říká, že takový problém nikdy neměl. „Já zpívám už asi od čtyř nebo pěti let, takže jsem si zvykl rychle, a taky tady mám sestru,“ říká.

Volný čas tráví sboristé podobně jako na táboře. Program, který vymýšlejí maturantky - vedoucí týmů, je prý zábavný. „Přesněji řečeno, ony něco vymyslí a my si to pak zábavné uděláme. Chceme ale taky aby to bylo zábavné i poučné,“ podotýkají mladší členové a členky sboru.

Josef Zajíček doplňuje, že děti mají na soustředění možnost uplatnit své nápady. „Ve středu třeba měly ztvárnit příběh Romea a Julie. Jedna skupina to udělala jako balet, druhá jako muzikál, další jako operetu. Bylo to skvělé, jak si s tím všichni poradili,“ poznamenává sbormistr Ondrášku.

Sbor má před sebou 55. sezónu. Ta minulá kvůli „protiepidemickým“ opatřením za moc nestála. Josef Zajíček věří, že nastávající sezóna bude lepší. „Chystáme se do jižních Čech, budeme vystupovat v Novém Jičíně, netroufáme si ještě do zahraničí kromě Slovenska, ale pokud se ta situace nezhorší, tak budeme plánovat,“ uzavírá.