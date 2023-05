Pouhých devět měsíců fungovala kavárna Pojď Café v Knurrově paláci ve Fulneku. Dostávala se do stále větších ztrát. Kavárna vznikla jako součást projektu Síň slávy Petry Kvitové. Radní Fulneku rozhodli o ukončení provozu k 31. květnu.

Kavárna Pojď Café ve Fulneku zavírá. | Foto: koláž/Deník

Ukončení provozu kavárny obyvatele Fulneku překvapilo a mnoho z nich také naštvalo. Na sociálních sítích se objevily desítky příspěvků. Některé rozhodnutí radních tvrdě kritizují, jiné je chápou. Další se například zabývají tím, zda se nemohlo počkat až po letní sezoně nebo proč byla propagace kavárny slabá.

S kritikou „vyrukoval“ také bývalý starosta Fulneku Petr Ertelt, za nějž se projekt Síně slávy a kavárny realizoval. „Nevím, do jaké míry si naši radní prostudovali podmínky a rozsah projektu vybudování Síně slávy. V zadání projektu je kavárna nedílnou součástí celku,“ připomíná na síti Petr Ertelt.

Starostka Fulneku Radka Krištofová pro Deník potvrdila, že důvodem uzavření kavárny je skutečně vysoká ztráta, kterou zařízení vykazovalo. Město prý muselo reagovat. Sdělila, že jen provozní ztráta za loňský rok činila 420 tisíc korun, kavárna přitom byla v provozu teprve od 30. srpna 2022. Za letošní první tři měsíce byla ztráta kavárny 330 tisíc korun.

„Ta ztráta se pořád zvyšuje. Jedná se o veřejné prostředky a ty nejsou určené k podnikání. Osobně je mi velmi líto, že se provoz musí zrušit, protože ta kavárna je pěkná a sama jsem si ji přála,“ uvedla Radka Krištofová.

Starostka, na rozdíl od některých přispěvatelů na sociálních sítích, si nemyslí, že by se přes letní sezonu vydělalo tolik peněz, aby pokryly ztrátu. „Sledujeme to každý měsíc. Už to nejsou tak vysoké ztráty jako v loňském roce, ale jsou pořád. Věděli jsme, že rozhodnutí o ukončení provozu bude kritizované, ale rada jako zřizovatel nese odpovědnost,“ pokračovala starostka Fulneku.

Co bude dál? V záměru města, který stále platí, je mimo jiné uvedeno, že se jedná o celkovou plochu zhruba 118 metrů, přičemž minimální nájemné včetně zařízení je stanoveno na 1100 korun včetně DPH za metr čtvereční. Podmínkou je také zachování zavedeného stylu kavárny. Nabídky je možno zasílat do 31. května. Dá se očekávat, že se za těchto podmínek nikdo nepřihlásí, město chce ale ve snaze pronajmoiut prostory kavárny pokračovat.

„Uvědomujeme si, že stanovená minimální cena pronájmu je vysoká, ale je v ní zahrnuto zcela nové vybavení. Teď to uděláme jinak. Pronajmeme jen prostory bez vybavení. Svazovali jsme to s tím, aby to mělo charakter jako Pojď Cafe, a teď od této podmínky upustíme. Ať se to pronajme jen jako kavárna,“ dodala Radka Krištofová.

V uvedených prostorách již jednou kavárna fungovala, právě na bázi pronájmu. Její provoz ale také netrval příliš dlouho, možná rok.