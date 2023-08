Hodiny na kostelní věži v Novém Jičíně odbíjejí půl šesté odpoledne a před Kinem Květen stojí fronta čítající asi šest desítek lidí. V tu chvíli už všichni měli sedět v sedačkách.

Promítání filmu Onemanshow - The Movie v Novém Jičíně 17. srpna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Po půlnoční premiéře začíná ve čtvrtek 17. srpna v novojičínském kině první odpolední promítání filmu Onemanshow: The Movie scénáristy a režiséra Kazmy Kazmitche, s občanským jménem Kamil Bartošek.

Menší fronta před kinem se tvořila už okolo páté hodiny, i když většina lidí měla lístky koupené v předprodeji, někdo ještě mířil k pokladně. Skupinka mladých žen a mužů nejprve přijala trochu zklamaně fakt, že už vstupenky vedle sebe neseženou, ale nakonec vzala to, co bylo.

Mezitím se prostor za vstupem, zejména u bufetu plní. Lidí přibývá, každý, kdo se prokáže vstupenkou a vchází dovnitř, dostává kartičku, na jejíž jedné straně je nápis Game – Hra. „Jsem zvědavá, co z toho vzejde. Jestli z toho bude zase nějaká další věc - jestli to bude mít i nějaký vedlejší význam. Třeba, jestli z toho půjde něco na charitu, nebo jestli z toho budou jenom prachy pro něj,“ odpovídá na dotaz redaktora Deníku, co od filmu očekává, mladší žena z Nového Jičína, která přišla s kamarádkou.

Před kinem se ptám trojice dívek, proč se na film vydaly, jestli jen kvůli Kazmovi. „Spíše ze zvědavosti, protože to bylo hodně mediálně propagované, tak jsme zvědavé,“ říkají a dodávají shodně, že Kazmu sledují. „Třeba, když byl v Prostřeno nebo na YouTube,“ pokračují. Nedá mi, abych se nezeptal, jak přijmou skutečnost, pokud film bude propadák. „Tak to bych byla hodně zklamaná z toho, že jsem nešla raději na něco jiného,“ říká spontánně jedna z dívek.

Divácký zájem o Kazmův film zajisté těší každého vedoucího kina a nejinak tomu je v případě Marka Grussmanna z Kina Květen. „Když byla ta možnost, že jsme mohli začít promítat už ve čtvrtek po půlnoci, tak jsme toho využili, přidali jsme se k těm kinům, které do toho šly a udělali jsme dobře,“ naráží Michal Grussmann na skutečnost, že premiérově dávali film už jednu minutu po půlnoci.

Na premiéru v Novém Jičíně se prodalo 289 vstupenek, na odpolední představení 411, přičemž novojičínské kino má kapacitu 451 míst. Spokojenost vedoucího kina je na místě. „V poslední době moc filmů, na které by chodilo hodně lidí, není – ani z Ameriky. Takže jsme rádi, že po dlouhé době je tady zase film, na kterém můžeme něco vydělat,“ dodává Michal Grussmann.

Velký zájem o film byl i v dalších městech na Novojičínsku. V Kopřivnici, kde je kapacita 155 míst, bylo čtvrteční promítání vyprodáno, na páteční zbývalo v podvečer jediné místo. Další dny už to bylo s volnými místy lepší, podobně jako v Novém Jičíně. Také ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo na čtvrteční večerní promítání prodáno prakticky všech 310 míst v kině, na další dny již byla kapacita volnější.

V Novém Jičíně jsou na programu další promítání 19. a 25. srpna v 17.30, 18., 20. a 22. srpna ve 20 hodin. Kino Kopřivnice promítá Onemanshow: The Movie 18. srpna v 19 hodin, 19. a 20. srpna v 19.15, 24., 25., 26. a 27. srpna v 16.30. Ve Frenštátě pod Radhoštěm je další promítání Kazmova filmu 19. srpna ve 20 hodin, 20. a 26. srpna v 17.30 a 3. září v 16 hodin.

Vstupné ve Frenštátě pod Radhoštěm je 150 korun, v Novém Jičíně a v Kopřivnici 140 korun.