Kdo přijde, může něco shodit a ještě pomůže Šimonkovi

Charitativní akce s názvem Kruháč pro dobrou věc se uskuteční v neděli 6. února od 15.30 hodin v tělocvičně AS Fitness v Novém Jičíně. Akci organizují tým AS Fitness a spolek Horní-Dolní z Libhoště. O co jde?

Malý Šimonek Hanzelka s rodiči. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Radka Krumpochová ze spolku Horní-Dolní na facebookových stránkách spolku uvadí, že ve spolupráci s AS Fitness připravili hodinku plnou intenzivního tréninku a dobré nálady pod vedením zkušeného trenéra Aleše Zedníka. „Společně si mákneme a přispějeme na dobrou věc. Pojď do toho s námi. Společně tak zakončíme akci „kilo za kilo“ a předáme šek tomu našemu bojovníkovi,“ píše Radka Krumpochová. Chodit aspoň doma. Šimonek z Novojičínska má vzácnou nemoc, pomůže Trexrobotics? Tím malým bojovníkem je Šimonek Hanzelka ze Skotnice, jemuž byl diagnostikován Lesch-Nyhanův syndrom. „Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje velmi vážné postižení řady orgánů. Lesch-Nyhanův syndrom má velice těžké projevy a a souvisí s vážným narušením mozkových funkcí, postupně dochází k poruchám hybnosti a celkové psychomotrické retardaci. Příspěvky mohou pomoci zlepšit životní možnosti a kvalitu života malého Šimonka. Děkujeme všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou,“ sděluje tatínek Šimonka Lukáš Hanzelka. Každý, kdo se zúčastní nedělní akce, zaplatí poplatek – výtěžek je určený na rehabilitaci, léčebné pobyty, nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek a potřeb pro těžce nemocného chlapce. Registrovat se je možné přes oficiální stránky www.asfitness.cz. Kdo chce, může také až do 20. února přispět na portálu Donio – Krok za Šimonka, kde se shromažďují peníze na robotické chodítko pro Šimonka.