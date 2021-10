Druhá ji poopravila, že to bylo už hodně dávno, později se volilo v patře tehdejší restaurace Za Vodou, která stojí nedaleko. Pak už tam ale volební komise nebývala a přestěhovala se do turistické chalupy. Podobně se vyjádřil také frenštátský volič Miloš Pospěch.

Volební místnost okrsku číslo 1 ve Frenštátě pod Radhoštěm je již několik let v Turistické chalupě v ulici Závodí. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Do Turistické chalupy v ulici Závodí ve Frenštátě pod Radhoštěm zamířily v pátek 8. října desítky lidí krátce poté, co udeřila 14. hodina. V objektu, který běžně sloužil jako turistická ubytovna, je již poněkolikáté volební místnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.