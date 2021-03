Podhorská obec Mořkov je svým počtem obyvatel čtvrtou největší obcí, nepočítaje města, na Novojičínsku. O tom, co se v obci děje a jak ji vnímá hovoří starostka Mořkova Ivana Váňová.

Starostka Mořkova Ivana Váňová. | Foto: se souhlasem starostky I. Váňové

Co se momentálně děje v Mořkově?

V současné době děláme veškerou administraci k zahájení investičních akcí letošního roku. Největší investiční akcí je celková rekonstrukce tělocvičny v základní škole. Obdrželi jsme z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 60 procent uznatelných nákladů. Tato akce nás vyjde celkem na 4,5 milionu korun. Dokončena by měla být v září 2021. Další větší akcí, kterou obec plánovala již od roku 2012, bude odvodnění ulice Polní a prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu v ulicích Polní a Nádražní. Touto akcí chceme podpořit výstavbu na pozemcích, které jsou již více než dvacet let pozemky stavebními. Poptávka po stavebních parcelách v Mořkově neustále roste a výstavbou inženýrských sítí napomůžeme k rozvoji obce.