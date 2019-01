Nový Jičín - Juniorští ploutvaři novojičínské Laguny zahájili v Maďarsku prvním kolem Světový pohár.

Trojice úspěšných reprezentantů Laguny. Zleva Veronika Rosová, Klára Křepelková a Jiří Maňásek. | Foto: KVS Laguna Nový Jičín

Ploutvaři novojičínské Laguny už mají za sebou očekávaný start nového ročníku Světového poháru v plavání s ploutvemi 2013. První kolo hostil před nedávnem maďarský Eger.

Na startovní bloky nejvyšší světové klubové soutěže, pořádané pod hlavičkou mezinárodní potápěčské federace CMAS, postavilo své závodníky 57 klubů z celkem šestnácti zemí. Ploutvaři se letos představí pouze v pěti kolech a stejně jako loni v obou kategoriích. A to v kategorii juniorů a juniorek (do 18 let) a seniorů (muži a ženy od 18 let výše), s bodováním jak jednotlivců, tak týmů.

Hlavní pozici si v týmu Laguny, po přechodu juniorských mistrů světa Španihela a Jarolíma společně s Mazáčem mezi muže, vydobyla juniorka Klárka Křepelková. Ze všech svých tří startů prvního kola Světového poháru si přivezla medaile, z toho dvě zlata za vítězství v disciplínách pod vodou.

V nových českých rekordech juniorek i žen excelovala na trati 50 metrů RP na nádech v čase 17,63 a na 100 RP s přístrojem za 40,13 (disciplína RP je rychlostní potápění pod vodou delfínovým vlněním s monoploutvemi). Stříbrnou medaili pak získala v rekordní padesátce na hladině (50 PP je plavání s ploutvemi na hladině delfínovým vlněním s monoploutvemi) za 19,60 a na své konto si do bodování jednotlivců připsala prvních 146 bodů. „Chtěla bych letos obhájit své loňské překvapivé vítězství ve svěťáku, ale bude to velmi těžké. Počet povinných bodovaných kol se změnil na čtyři z celkových pěti plavaných. Takže bude záležet na každém bodíku za každou moji disciplínu a také na finanční podpoře. Náklady poháru jsou strašně vysoké," uvedla nejrychlejší členka juniorského týmu Laguny Klára Křepelková. „Ráda bych svými výkony co nejvíce pomohla také našemu družstvu juniorek a jsem šťastná, že se mi hned v úvodním kole světového poháru podařilo splnit limity na juniorské mistrovství Evropy, které se letos koná v červenci v Polsku a na které se chci připravit," řekla úspěšná ploutvařka Klára Křepelková.

Medaile brali také Rosová a Maňásek

Druhým medailovým želízkem Laguny se stala bifinářka Veronika Rosová, která z plaveckého bazénu lázeňského města Eger vylovila bronz na 100 BF a dvě bramborové medaile na tratích 50 a 200 Bifins (dvě krátké ploutve. Jedná se o kraulové disciplíny).

Na bronzový stupeň v juniorech vystoupal nováček týmu, Jiří Maňásek, který se našel v rychlosti pod vodní hladinou a na trati 50 RP zaplaval nový osobní rekord 16,60. „Mým cílem je překonat hranici šestnácti sekund, limit do juniorky. Cenné body jsem sbíral v kraulové stovce v krátkých plouvích, kde jsem skončil pátý, a nejtěžší byla stovka s přístrojem, v níž jsem doplaval sedmý," informoval ploutvař Jiří Maňásek.

Každé kolo Světového poháru má na programu celkem 11 disciplín sportovního potápění, a to 5 hladinových (50, 100, 200, 400, 800 PP), 2 podvodní disciplíny (50, 100 RP) a 3 Bifins (50, 100, 200 BF). Kořením akce je štafetový závod na 4x100 metrů PP. „Nominovaný závodník startuje ve třech disciplínách, které se bodují, a body získané ve všech disciplínách se sčítají a dávají pořadí celého ročníku Světového poháru. Do soutěže družstev se hodnotí body až sedmi závodníků. Laguna má v letošním ročníku na startu především tým juniorek, kterým se daří společně sbírat body," upřesnila trenérka Laguny Simona Klapcová. Štafetě juniorek, vedené Klárkou Křepelkovou, se společně s Veronikou Rosovou, Martinou Hanzelkovou a Lenkou Kokešovou podařilo na trati 4x100 PP zaplavat nový juniorský rekord ČR 3:06,1. „Tento čas však postačil pouze na pěkné čtvrté místo. Stejné umístění vyplavala i nově složená štafeta juniorů ve složení Ondřej Dofek, Jirka Maňásek, Tomáš Zelík a Lukáš Fojtík. Pěkné osobní výkony podali všichni členové týmu Laguny, a přispěli tak reprezentaci našeho města," dodala závěrem Simona Klapcová.