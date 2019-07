Již dříve zastupitelé Fulneku schválili memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem, v němž město deklarovalo zájem o bezúplatné převzetí kapucínského kláštera z majetku kraje.

Na posledním zasedání měli fulnečtí zastupitelé schválit darovací smlouvy na převod nemovitého i movitého majetku. Starostka Fulneku Radka Krištofová na jednání připomněla, že po schválení smluv bude následovat schůzka s vlastníkem zahrady kolem kostela a kláštera.

„Ten vyjádřil souhlas, že je ochoten zahrady prodat za cenu znaleckého posudku, dále byla zveřejněna anketa mezi občany, aby navrhli, jaké by mělo být využití kláštera,“ sdělila Radka Krištofová s tím, že město bude preferovat takové využití, kdy bude rekonstrukci kláštera možné financovat z dotací.

Zásadně proti převzetí byl zastupitel Antonín Zbožek. „Koncem května jsem upozorňoval zastupitele a ostatní po návštěvě objektu na technický stav budovy. Takže mám na stole dvě smlouvy a mám strávit to, že město Fulnek v okamžiku nabytí majetku, bude zatíženo záchrannými investicemi za miliony korun? Hovořím o střešním plášti a stabilizaci některých nosných prvků příslušné nemovitosti. Dávám na zvážení do jaké míry to máme přijmout,“ uvedl Antonín Zbožek.

Zastupitel Jan Křivonožka řekl, že očekával, že bude k věci ještě nějaká debata se zástupci Moravskoslezského kraje. „Když do toho objektu vejdu a vidím tu díru. Provizorní střecha bude stát odhadem dva až pět milionů korun. Nebude dobré, abychom nechali do budovy zatékat. Měli jsme informaci, o tom, že budova je stabilizovaná, což není,“ dodal Jan Křivonožka.

Starostka v reakci uvedla, že se zástupci kraje diskutovali, ale ti řekli, že město v souvislosti s opravami nemá čekat žádný finanční příslib. „Kraj je ochoten, a to slyšeli všichni radní, bavit se o dotaci, pokud představíme projekt,“ poznamenala Radka Krištofová.

Kapucínský klášter s kostelem svatého Josefa býval jednou z dominant Fulneku.Autor: Archiv Josefa Pavlíčka

Zastupitel Petr Moc upozornil, že investice do kláštera zatíží obyvatele na řadu let. „Máme poslední šanci, nechovat se jako blbci. Převezměme to v nějakém stavu, třeba se spravenou střechou. Jsme pro ať se klášter převezme, ale ať jsou podmínky čestné,“ podotkl Petr Moc, na nějž navázal zastupitel Radek Jaborský, jenž uvedl, že když v klášteře natáčel video, sdělil mu pracovník Muzea Novojičínska, které má klášter ve správě, že neutěšený stav střechy trvá již třináct let.

Někteří zastupitelé se shodli na tom, že pokud v memorandu není převzetí kláštera termínované, není důvod věc uspěchat.

„Kraj se toho chce evidentně rychle zbavit. Myslím si, že pro kraj nějaké dva miliony korun, nejsou žádné peníze a minimálně tu sanaci bychom měli požadovat,“ vyjádřil se k věci radní Petr Ertelt, na nějž reagovala starostka Krištofová s tím, že o smlouvách rozhodovalo krajské zastupitelstvo, a to bude muset odsouhlasit i případnou změnu.

V hlasování se osm zastupitelů, tedy většina, vyjádřila pro stažení bodu z programu. Následovat by měla pracovní schůze zastupitelů, kde by si ujasnili úpravu podmínek v darovací smlouvě.