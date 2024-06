Jako oko v hlavě opatruje Michal Habusta z Klimkovic obyčejnou ocelovou kosu. Je po babičce a odvádí kus práce i v jednadvacátém století, kdy trávník běžně požírají roboti ovládaní mobily. Zkušený sekáč si s kosou troufá i na soutěž, která se v jeho domovském městě koná v sobotu 22. června.

Kosak z Klimkovic, 20. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

„Naučila mě to babi před nějakými pětatřiceti lety. Tehdy děda choval ovce. Bylo třeba jezdit na trávu a sušit seno, aby bylo v zimě čím krmit. Dnes už sice není děda ani ty ovce, ale dcerka si vzpomněla, že chce chovat králíky. A tak jsem kosu oprášil. Sečeme a zase sušíme, ale už méně,“ vysvětluje muž, který se živí jako šofér z povolání. V „baráku“ má sice moderní, motorizované vybavení, ale na svou starou kosu nedá dopustit.

„Kosisko je původní, dřevěnou násadu mi dělal jeden řemeslník z blízké obce, je z jasanového dřeva,“ popisuje Michal Habusta s tím, že svůj nástroj zásadně nepůjčuje. Výjimkou je jeho desetiletý syn Matěj. Ten tvrdí, že ho zpočátku docela bolely záda, nicméně s kosením dělá pokroky, věnuje se mu více a lépe mu jde.

Sekáči si dají dostaveníčko na závodě v Klimkovicích

„Se začátku je to náročně, protože to člověk neumí. Jak se to naučí, zjistí, že na tom vlastně nic není. Pro mě je to klidná práce, u které si i odpočinu,“ tvrdí zkušený sekáč. Louku střední velikosti kousek od bydliště zvládne na třikrát, na čtyřikrát.

Jak to s tradičním nástrojem Michal Habusta umí, o tom se mohou lidé přesvědčit tuto sobotu v klimkovické části Hýlov. Od páté hodiny odpolední se tu uskuteční soutěž v ručním sečení louky na místech zvaných Na Láni a Promenáda. Každý účastník dostane ve vysoké trávě prostor tři krát čtyři metry, který bude muset posekat nejen co nejrychleji, ale také kvalitně a s patřičným stylem. Dohlédne na to mistr v kosení Jan Zajíc z Horní Bečvy na Valašsku, který ukáže, jak se kosy ručně brousí či naklepávají. Zájemce rád poučí, jak správně kosit – ale nástroj musí mít každopádně svůj, ani on kosu nepůjčuje.

„Ruční sečení je stále nejcitlivější způsob péče o přírodní louky, tak doufáme, že se k němu na některých místech v Klimkovicích opět vrátíme,“ říká autorka nápadu na soutěž sekáčů Maria Bílková z klimkovického kulturního a informačního centra. Letos se klání uskuteční už počtvrté.

Domácí reprezentant Michal Habusta prozradil, že on osobně se kosou nejraději ohání ráno: „Tráva je čerstvá a svěží, když spadne rosa, tak je taková namočená a pěkně to lehá. A bývají u toho i krásné čichové vjemy.“

S kosáckou soutěží v Klimkovicích bude spojena i oslava letního slunovratu Sunrise s hudební produkcí.