Dopravní podnik Ostrava informoval město Klimkovice, že nebude nadále zajišťovat o 8 do 13 hodin náhradní autobusovou dopravu mezi centrem města částí Hýlov i přilehlými lázněmi.

Silnice III/4655, která je spojnicí Klimkovic s částí Hýlov a Sanatorii Klimkovice prochází dlouhodobou rekonstrukcí, kvůli které je zcela omezen provoz vozidel na ní. Výjimkou jsou vozidla autobusové dopravy. Náhradní autobusovou dopravu zajišťoval ostravský Dopravní podnik, jenže ten nyní svou podporu ukončil.

Důvodem je fakt, že opravy silnice měly k 2. září skončit. Jenže zhotovitel rekonstrukci nestihl dokončit v plánovaném termínu. „Autobusová linka 64, kterou Dopravní podnik Ostrava zabezpečuje dopravní obslužnost Hýlova a klimkovických lázní, bude od středy 4. září končit na zastávce Klimkovice centrum. Náhradní autobus DPO, který jezdil po dobu opravy mezi centrem a lázněmi, už v dalších dnech nebude k dispozici,“ citovala ze zprávy DPO mluvčí Sanatorií Klimkovice Ivana Gračková.

Právě pro lázně, ale i obyvatele Hýlova je zrušení spoje kritickou záležitostí, byť se jedná „pouze“ o přerušení spojení mezi 8. a 13. hodinou. „Situaci jsme vyhodnotili jako krizovou, nemůžeme nechat naši městskou část Hýlov a lázně s šesti sty klienty v příštích dnech v dopoledních hodinách bez spojení hromadnou dopravou. Proto jsme urychleně hledali náhradní řešení. Vstříc nám vyšla společnost Depo-BUS Čavisov, která pro nás uvolnila autobus. Hradit náklady na jeho provoz bude v této chvíli město Klimkovice, ale jsme rozhodnuti následně požadovat jejich úhradu po zhotovitelské firmě, která nedostála svým závazkům. Každopádně v této chvíli je důležité, že pro lidi cestující mezi centrem a částí Hýlov se od zítřka nic nemění," řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

„Pro lázně by dopolední výluka hromadné dopravy směrem na centrum města byla velmi nepříjemná. Naši klienti, a ostatně i zaměstnanci by měli mít možnost dostat se do centra města během dne v době, kdy potřebují. Omezení související s opravou, byť byla pro všechny komplikací, jsme chápali. Ale očekávali jsme, že zhotovitel stavby dodrží avizovaný termín. Proto si velmi ceníme přístupu města, které okamžitě našlo náhradní řešení," doplnil ekonomický ředitel Sanatorií Klimkovice Lukáš Dostál.