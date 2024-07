„Zásah v tunelu je specifický především svým omezeným prostorem a taky nemožností havarovaných vozidel opustit uzavřenou stavbu,“ popisoval Jakub Kozák z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Jeho jednotky v tomto úseku zaznamenávaly i skutečné akce, jak při požáru, tak nehodách.

Tentokrát byl vyhlášen v pět hodin odpoledne poplach pro profesionální jednotky z Bílovce a Ostravy-Zábřehu, každá dorazila ani ne za deset minut se dvěma auty. V případě požáru by každopádně hasiči nespěchali naproti kouři, ale obrátili by se po větru. To u totoho typu nehody nehrozilo. „V tunelu je to zařízeno i tak, že umíme obrátit proudění vzduchu,“ upozorňoval Kozák.

Cvičící jednotky dostaly za úkol – a také ho na jedničku zvládly – vyprostit figuranty z „nabouraných“ vozů (jinak vraků určených právě k tomuto účelu). Stříhaly se plechy i sloupky karoserie, řezala skla.

„Využili jsme k tomu právě technické odstávky tunelu. Ten je, musím říci, relativně bezpečný. Neevidujeme tady nějaké extra zvýšené množství mimořádných událostí, které bychom řešili,“ podotkl mluvčí hasičů. Ke specifiku tohoto prostoru, jak uvedl, patří při otevřeném ohni velmi prudký vývin kouře – v tunelu nelze v řádech minut vidět, natož pořádně dýchat: „V tom případě zasahujeme v dýchací technice a evakuujeme osoby.“

Mluvčí hasičů proto zdůraznil, že při mimořádné události v dálničním tunelu je na prvním místě prostor neprodleně opustit. „Vzít spolucestující, děti a jít k nejbližší propojce. Všechny únikové východy jsou značeny, v klimkovickém tunelu jich je pět. Těmi se lidé dostanou v přetlakových ventilovaných chodbách – to znamená bez kouře – do vedlejší nezasažené části,“ dodal Kozák.