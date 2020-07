Knihovna slaví výročí a modernizuje se. Nabízí i benefit v podobě amnestie

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm slaví 145 let a čtenářům nabízí novinky v podobě on-line registrace na rok zdarma. Zájemci jen vyplní přihlášku na webových stránkách a počkají na potvrzovací e-mail, to jim ušetří čas. Pak už jen lidé přijdou kdykoliv do knihovny, kde pro ně bude mít knihovnice připravenou přihlášku k podpisu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

Vedoucí městské knihovny Edita Golová věří, že budou spokojeni čtenáři i knihovnice, hlavně v době, kdy se u výpůjčního pultu tvoří dlouhé fronty. „Pro nové čtenáře máme dárek v podobě roční registrace zdarma, pokud se do knihovny přihlásí o prázdninách, tedy do 31 srpna 2020. Pro stávající čtenáře jsme vyhlásili amnestii. Promíjíme upomínky všem, kteří v době prázdnin přijdou vyřešit své závazky vůči naší knihovně. A dále jsme o prázdninách navýšili počet stažených e-knih zdarma z našeho on-line katalogu na čtyři tituly za měsíc,“ připomněla vedoucí. Bílá hora jako cíl. Milovníci výstupů v nich mohou v Kopřivnici nyní i soutěžit Přečíst článek › Přihlásit se do knihovny může každý, kdo žije v České republice a prokáže se dokladem totožnosti. Mluvčí města Iva Vašendová uvedla, že knihovnice mají pro čtenáře připraveno nejen množství různých titulů knih, ale i časopisy, noviny, audioknihy a společenské hry. Zároveň se zaměstnanci knihovny snaží lidem z Frenštátu a okolí zprostředkovávat zajímavá setkání a workshopy. Lucie Syrovatková Kopřivnice je na ledě, už ve čtvrtek změří síly s Porubou Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu