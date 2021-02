Otevřeno bude vždy v úterý a čtvrtek v době od 8 do 12 a od13 do 16 hodin. Knihy je nutné si předem objednat, maximální počet je pět knih na jednu objednávku za den. Postup rezervace zájemci najdou na webových stránkách knihovny nebo mohou objednávku poslat přímo e-mailem na adresu knihovna@kdk.cz.

„Pamatujeme i na čtenáře, kteří si nerozumí s katalogem ani e-mailem. Ti nám mohou zavolat a objednat si knihy telefonicky na čísle 603 222 118, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 14 hodin,“ uvedla Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice.

Až bude objednávka připravena k vyzvednutí, bude čtenář pracovníky knihovny kontaktován. Při e-mailové a on-line objednávce zaslaným e-mailem, při telefonické objednávce zavolají. Nevyzvednuté objednávky budou po týdnu zrušeny. K vyzvednutí je nutné se dostavit se čtenářským průkazem.

„Přístup k okénku bude možný pouze jednotlivě, nutností je ochrana horních cest dýchacích rouškou nebo respirátorem. Dezinfekce na ruce bude připravena na místě,“ vyjmenovala ředitelka Sekerášová nezbytná ochranná opatření.

Na pobočkách knihovny Sever, Lubina, Mniší a Vlčovice výdejní okénka otevřena nebudou.