Knurrův dům ožívá

Zhruba za deset měsíců by měl naplno ožít Knurrův palác v centru Fulneku. Pořádně živo je tam ale už teď, díky řemeslníkům, kteří pracují na rekonstrukci objektu.

Knurrův palác ve Fulneku.Foto: archiv Deníku

Nedlouho poté, co přijímám nabídku na účast na kontrolním dnu, vcházím s ochrannou přilbou a reflexní vestou na rozkopané nádvoří Knurrova paláce. Společnost mi dělají starostka Fulneku Radka Krištofová, místostarosta František Schindler a Dušan Hynčica, vedoucí odboru investic a životního prostředí na fulnecké radnici.

Vede mě k objevené studni, která byla zazděná. „Je tam hloubka zhruba šest metrů,“ poznamenává Dušan Hynčica. Na můj pohled na vedle stojící úzké kovové točité schodiště vedoucí do patra reaguje větou, že schodiště zůstane zachované jako ukázka toho, jak se kdysi stavělo.

Dozvídám se, že venkovní práce zanedlouho skončí a naplno začnou práce uvnitř. I proto někteří pracovníci chystají kotelnu, aby se místnosti, kde zedníci budou dělat nové omítky, mohly temperovat.

Vcházíme do objektu a Dušan Hynčica ukazuje místo, kde bude plošina pro potřeby lidí upoutaných na invalidní vozík. Vystupujeme do patra, kde je obrovská místnost, do níž se nastěhuje knihovna, vedle ní bude sociální zařízení a opodál se počítá s multifunkčním salonkem. Dlouhá místnost se stropní klenbou může sloužit pro besedy, přednášky i pro nějaká koncertní vystoupení.

Do budoucí knihovny mě ale náš průvodce nepouští s upozorněním, že se tam momentálně řeší statika.

Přecházíme do další části objektu, kde už je viditelná pořádná změna v podobě dlouhé příčky, v níž jsou vstupy do nově vytvořených prostor. „Tady budou nějaké místnosti pro spolky, a když bude zájem, tak bychom rádi pronajali nějaké prostory pro komerční účely pro kanceláře,“ říká starostka Radka Krištofová.

Přesunujeme se do další veliké místnosti. „Tady bude obřadní síň, ještě se to musí přepažit a vznikne tady i přípravna,“ pokračuje starostka a doplňuje, že v patře budou také další prostory pro kanceláře s výhledem na náměstí. Obřadní síň a knihovna budou podle návrhu architekta.

Přesunujeme se do dalšího křídla a vstupujeme do menší tělocvičny. Na stěnách jsou připevněné basketbalové koše, kolem nich jsou viditelné stopy po míčích, ze stropu visí kruhy. Přichází řeč i na místnosti, kde by měly být výstavy. Starostka Fulneku poznamenává, že nepočítají se stálou expozicí a raději by byli, kdyby se expozice měnily.

Procházíme postupně další části objektu, místnosti, kde by mohl být jeden byt, až se dostáváme do prostor, kde přednedávnem ještě fungovalo informační centrum. Využití ještě není jasné.

„To, že je informační centrum v budově úřadu, mi připadne praktické,“ zmiňuje se Radka Krištofová s tím, že pokud o tyto prostory nebude zájem, tak možná informační centrum půjde zpátky. „A doufáme, že tady zase bude kavárna,“ vyslovuje přání starostka.

Město, které objekt převzalo od Moravskoslezského kraje, před necelými osmi lety, již nechalo za 4 miliony korun opravit střechu, současná rekonstrukce počítá s náklady kolem 33 milionů korun, k tomu bude nutné přičíst náklady na nutné vybavení.

Městu se po několika neúspěšných pokusech podařilo získat sedm milionů korun jako dotaci a další zhruba milion dostalo z programu na regeneraci památek. Podle Dušana Hynčici by měla být rekonstrukce hotová do konce srpna.

Knurrův dům je čtyřkřídlý třípodlažní palác, jehož původní stavba z počátku 18. století byla dvoukřídlá, o něco nižší západní křídlo a jižní křídlo bylo dobudováno kolem poloviny 19. století. Objekt je od května 1958 na seznamu památek v současné době je národní kulturní památkou.