Právě na jeho „nečlenství“ v SPD poukazoval koaliční partner Ladislav Stehlík, kandidující za Piráty, jemuž Fórum Pirátů v Moravskoslezském kraji vytklo spolupráci s SPD a žádalo ho o odstoupení od Deklarace o přijetí odpovědnosti za správu města, kterou podepsali noví koaliční partneři ODS, která je vyměnila za předešlé koaliční partnery z Krásné Kopřivnice, KDU-ČSL a NK.

„Exhibice“ Ivana Telaříka (SPD) začala poté, když ho na posledním zasedání kopřivnického zastupitelstva bývalý místostarosta Stanislav Šimíček (KDU-ČSL) upozornil, že není slušné, aby mu skákal do řeči.

„Když jsem si pustil kabelovou televizi, tak zaznělo ve vašem telefonickém vyjádření, že za všechno může Šimíček. Připomíná mi to situaci, kdy Babiš používá Kalouska. Ten může za vše špatné v republice. Pane Telaříku, můžete za to vy. Vy jste využil hlasy strany SPD, visel jste s Tomio Okamurou na plakátě vedle městského úřadu a kandidoval jste pod touto značkou. Takže vás volili lidé, kteří prosazují názory pana Okamury, který je obchodník se strachem. Nelze využít značku politické stany a pak se tvářit jako nezávislý. Nelze kandidovat pod značkou SPD a pak se tvářit, že s SPD nemám nic společného. ODS to zatím nevadí, že jsou v koalici s SPD, zatímco lidovcům to vadí a proto jsou v opozici,“ řekl mimo jiné Stanislav Šimíček.

Ivan Telařík začal v reakci tím, že každá strana má nějaké stanovy. „SPD má, že jestliže někdo chce vstoupit do této strany, tak je čekatel sympatizátor. Já se hlásím k SPD. Já se za tu stranu nestydím, program má výborný. Já nemám hlasovací právo, já nejsem zvaný na schůzi. Tady v Kopřivnici byl jediný člen SPD a já ještě členem nejsem. A předseda Okamura mi po úspěšných volbách a po vstupu do koalice ve večerních hodinách volal. Poblahopřál mi a chce se se mnou setkat a údajně mi nabídne členství. Pokud mi ho nabídne, vy budete první, kterému to řeknu. Doufám, že mi poblahopřejete,“ uvedl Ivan Telařík.

Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný ani žádný další zastupitel za ODS na jeho slova nijak nereagovali. Jak to vypadá zastupitelům ODS ani orgánům této strany skutečnost, že koaličním partnerem ODS v Kopřivnici je vyznavač a potenciální člen Okamurovy strany, nevadí, přestože před volbami starosta ve veřejné diskuzi prohlásil, že s SPD nejsou připraveni jednat.