V průměru každý druhý zákazník sahal po největším ovoci na světě – jackfruitu.

„Může dosahovat až padesáti kilogramů, naše jsou asi osmikilové, čtyři z pěti kusů jsme už prodali,“ hlásila dvě a půl hodiny před koncem trhů za ně zodpovědná osoba Stephanie. Kilogram stojí 329 korun, proto je prodejci většinou krájejí na kousky, které bere každý druhý zákazník, jeden kupující vzal dokonce celou půlku.

„Má ananasovo-banánovo-broskvovo-mangovou chuť, takový tropický mulťák. A hodně lepí,“ popisuje jej Stephanie a radí: „Po oloupání je vhodné namazat si ruce olejem.“

Asi poosmé za uplynulé roky na trhy dorazil i Michal Madaj, který je objevil jako maličké trhy sotva s pár stánky a s radostí sleduje jejich růst.

Exotické trhy Virunga, Nádražní ulice, Ostrava, 2. dubna 2022.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Většinou chodívám na ovoce, zkouším různé exotické druhy, které u nás nedostanete, standardně pak beru sušené plody, kakaový bob, jackfruit, mango, avokádo. Na ty cílím téměř každou návštěvu a vždy přidám něco nového, co mě zaujme nebo bych chtěl vyzkoušet,“ říká muž, který nikdy neopomene přibrat několik balení sušených babybanánků. „Ty musím mít vždycky,“ zdůrazňuje.

Exotické trhy společnost Virunga pořádá asi v šedesáti městech v České republice a v třiceti městech na Slovensku, čtyři týmy prodejců se v mimocovidové době vracejí na místo konání vždy asi po dvou měsících.

„Na Slovensku je o exotické ovoce mnohem větší zájem než tady, možná i proto, že tam jezdíme méně často. Celkově tam ale lidé zdravou výživu více řeší, zajímají se, co jim jaké ovoce zdravotně přinese, zatímco u nás to lidé kupují, protože se jim třeba jen líbí, moc neřeší, k čemu je,“ srovnává obě země Stephanie Fikarová.

Závislost Afričanů na exportu

Nyní chce Virunga opět putovat po městech pravidelně. Scénář je vždy stejný.

„V úterý a ve středu v Ugandě, Indonésii, méně často na Zanzibaru a ojediněle v Kolumbii proběhne sklizeň, ve čtvrtek se ovoce transportuje na letiště a v pátek večer už jej obvykle přebíráme v Praze. K lidem se tak dostává čerstvé do pěti dnů od sklizně,“ vysvětluje Stephanie z Virungy, jejíž majitel je Uganďan s početnou rodinou, kde jednotliví příbuzní vlastní kus úrodné půdy, na níž ovoce sklízí.

„Tamní lidé jsou na odběru životně závislí, je to jejich živobytí. Ale jelikož je pro tamní lid toto ovoce běžné, spoléhají na export,“ přibližuje žena, která ve Virunze domlouvá konání trhů a na místě i prodává. I přes minimální marži u některých druhů chce lidem přinášet exkluzivní ovoce, které v supermarketech – kvůli nutnosti jej letecky co nejrychleji a tedy i nákladněji přepravit – běžně neseženete. Delší cestu lodí a kamiony by nevydrželo. Do Ostravy chce Virunga s exotickými trhy zavítat opět v květnu.