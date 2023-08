Další část Horeček v Trojanovicích po letech ožije. Bývalá Koliba nad Vlčinou bude opět částečně v provozu, nyní už ale jako Chalet Vlčina.

Bývalá Koliba nad Vlčinou na Horečkách v Trojanovicích, dnes Chalet Vlčina - 11. srpna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Nový majitel Zdeněk Bohumínský, jenž provozuje v Příboře chalupu Villa 603, upozorňuje, že Chalet Vlčina nebude mít klasický denní provoz, ale bude možné si ji pronajmout na různé akce jako jsou svatby a podobně. „Tak to u nás funguje. Pronajmeme to na určitý čas a nájemce si zajistí hudbu, catering a vše ostatní, co chce,“ vysvětlil Zdeněk Bohumínský.

Chalet

je typ budovy nebo domu, typický pro alpskou oblast v Evropě. Je vyroben ze dřeva, s těžkou, mírně se svažující střechou a širokými, dobře podepřenými okapy zasazenými v pravém úhlu k přední části domu.

Objekt na Horečkách koupil v březnu a hned začal s jeho úpravami. „Všechno bude prosklené. Zvětšili jsme ochoz, který jsme udělali jednou tak velký, umístili skleněné zábradlí, udělali novou kuchyň, sociální zařízení, vyměnili jsme některé dřevěné díly, jiné jsme nechali opískovat, protože to dřevo už bylo černé,“ pokračoval Zdeněk Bohumínský.

Doplnil, že všechny dřevěné části budou z modřínu, protože zjistili, že celá budova, včetně střechy je z modřínového dřeva.

„Je v neskutečně dobrém stavu. Akorát, že byla čtyři roky úplně bez údržby. Odkanalizovali jsme ji a navrátili vše, co tady kdysi bylo vybudované. Ten, kdo to kdysi stavěl, to postavil kvalitně, precizně, pohrál si s tím,“ chválí Zdeněk Bohumínský s tím, že na ploše před budovou byly odstraněny schody. „Byly rozpadlé, navíc úplně nesmyslně. Na tom nádvoří už rostla tráva, tak se to vyčistilo a pěkně se otevřelo,“ poznamenal Zdeněk Bohumínský.

Provozovatel Chaletu Vlčina ještě dodal, že součástí pozemku, na kterém objekt stojí, který vlastní, je nedaleká Lurdská kaple. „Nechali jsme ji opískovat, zbavili jsme kámen mechu, takže kaple je čistá. A vyčistili jsme také alej od nánosů a podobně,“ vylíčil majitel, jenž s podobným typem podnikání, jaký plánuje na Horečkách, má desetileté zkušenosti. „Vyhráli jsme s Villou 603 soutěže Svatební místo roku i Kouzelná chaloupka,“ zmínil.

Koliba nad Vlčinou byla kdysi velmi oblíbeným místem, kam chodili lidé z Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a okolí, kteří si vyrazili na Horečky třeba jen tak na procházku. Na kolibě se ale rovněž vystřídala řada osobností, ať už to byli herci a zpěváci, kteří ve Frenštátě pod Radhoštěm vystupovali, sporotovci nebo politici, jedním z nich byl například prezident České republiky Václav Klaus.