Kopřivnická radnice se rozhodla připojit se ke Světovému dni bez tabáku, který je každoročně vyhlašován 31. května. Poprvé byl den bez tabáku vyhlášen v roce 1987 a od té doby se snaží upozornit na celosvětovou tabákovou epidemii a s ní související rizika.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jak připomíná mluvčí města, v Kopřivnici není Světový den bez tabáku novinka, naopak se město již několik let snaží do této celosvětové kampaně aktivně zapojit. „Před příchodem Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek jsme v rámci projektu Zdravé město udělovali certifikáty Nekuřácká provozovna, které širokou veřejnost informovaly o prostředí restauračních zařízení působících na území Kopřivnice,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a MA21 Barbora Sopuchová s tím, že udělování certifikátů vítali nejen obyvatelé, ale také podniky, které se každoročně do této aktivity hlásily.