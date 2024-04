Na měsíc květen připravují v Bílovci pravidelné komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše.

Kostel sv. Mikuláše v Bílovci. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Prohlídky budou probíhat vždy v sobotu a neděli a také ve svátky v časech od 11 do 16 hodin. Svátky je míněn hned 1. květen a pak také 8. květen. Vstupné činí 60 Kč pro dospělé, 30 Kč pro ostatní (děti do 6 let zdarma).

