Komunisté chtěli i nadále budovat socialismus

Osmadvacet let uplyne 17. listopadu od vzpomínkové manifestace studentů v Praze, která kvůli tvrdému zásahu ozbrojených složek ministerstva vnitra nastartovala politický obrat v naší zemi.

Tisíce lidí přišly 27. listopadu na náměstí v Novém Jičíně, aby podpořily požadavky studentů a Občanského fóra. Mezi nimi bylo i mnoho komunistů.Foto: Jan Plašil

V dnešním ohlédnutí se chceme věnovat tomu, jak se k situaci stavěly některé instituce, i k tomu, jak se z komunistů, kteří do té doby nepřipustili jakýkoliv dialog, začali najednou stávat demokraté.

V týdeníku Rozkvět vydávaném Okresním výborem KSČ a Okresním národním výborem v Novém Jičíně, který vyšel jako první po událostech ve čtvrtek 23. října, vyšla na titulní straně jediná reakce, v ní soudruzi jasně dali najevo, co si o situaci myslí.

„V pondělí 20. listopadu se uskutečnil přední funkcionářský aktiv okresu Nový Jičín, který se zabýval situací, která vznikla v posledních dnech v našem hlavním městě Praze. Byla přijata nezbytná opatření k zabránění rozvíjení těchto negativních tendencí ve společenském životě v našich podmínkách.

Z aktivu byl zaslán dopis ÚV KSČ tohoto znění: Vážení soudruzi, plně podporujeme kurs nastoupený ÚV KSČ a jsme odhodlání jej rozvíjet. Rozhodně se stavíme proti těm silám a skupinám, které se snaží naše úsilí narušovat a mařit. Odsuzujeme nejrůznější nátlakové akce, které vytvářejí napětí a destabilizaci.

Především odsuzujeme metody manipulace s mladou generací a kulturní frontou. S plnou odpovědností prohlašujeme, že vše, co jsme za dlouhá léta vybudovali, si nedáme rozvracet, vzkazovali účastníci funkcionářského aktivu v Novém Jičíně.

O den později v Tatrováku, podnikovém týdeníku Tatry Kopřivnice, vyšel text o průběhu výcviku Lidových milicí, kdysi nazývaných „dělnickou údernou pěstí“. V tom duchu se také článek vyzněl.

„K současně politické situaci v souvislosti s nepokoji, které začaly v Praze po pátku 17. listopadu minulý týden, podali informace zástupce velitele Jan Pařenica a náčelník okresního štábu LM R. Janáč. Informovali o snahách narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády i o otevřených výzvách k útokům na KSČ, Lidové milice a další,“ stojí v Tatrováku.

Policie byla režimu věrná

V souvislosti s dnešním motem policie Pomáhat a chránit působí jako memento prohlášení tehdejší Okresní správy Sboru národní bezpečnosti vydané v Rozkvětu 30. listopadu 1989.

„My, komunisté, svazáci i ostatní příslušníci a občanští pracovníci OS SNB Nový Jičín jsme znepokojeni současným vývojem politické situace v naší socialistické republice. Máme na mysli především to, jak se protisocialistickým silám podařilo zmanipulovat naše občany, především mladé lidi, a jak velké pole působnosti se tím naskýtá na shromážděních v Praze.

Otevřené výpady proti socialistickému státnímu zřízení, komunistické straně a její vedoucí úloze ve společnosti, ale také proti Sboru národní bezpečnosti vyhrocují už tak složitou situaci.

V této souvislosti, je nutno si uvědomit, že to byla právě složka SNB, která se v těžkých bojích s nepřátelskými a kriminálními živly v poválečném, poúnorovém i posrpnovém období zasloužila o klid a pořádek, který naše společnost ke své prosperitě potřebuje,“ stojí v prohlášení OS SNB, které korunuje závěrečná pasaž:

„Právě studenti, kteří dali kampaní ke stávkám a demonstracím impuls, by měli nyní rozpoznat, komu svou činností připravili živnou půdu. Důkazem toho jsou profily lidí, kteří se samozvaně postavili do čela Občanského fóra. Nutno znovu připomenout, že nebyli perzekuováni za politické přesvědčeni, ale potrestáni za konkrétní prokázané trestné činy.“

Generální stáavka ve Frenštátě pod Radhoštěm přinesla mnoho úsměvů. Foto: archiv Ivana Pavelka

Soudci si sypali popel na hlavu

Ve stejném vydání Rozkvětu z 30. listopadu vyšlo také stanovisko členů ZO KSČ při Okresním soudu v Novém Jičíně. Soudci sice myšlenku socialismu a vedoucí úlohy komunistické strany ve státě neopustili, ale již pochopili, že jako doposud to nejde, a volali například po návratu členů vyloučených po roce 1968 a po kádrových změnách.

„Zpráva předsednictva KSČ přednesená generálním tajemníkem konstatovala nesprávný postup vedení strany v posledním období. Do čela okresní stranické organizace je třeba zvolit takové soudruhy, kteří mají důvěru členské základny a takové organizační schopnosti a politické zkušenosti, které umožní nalézt správnou cestu ze současné krize,“ stojí v prohlášení soudců.

Vedoucí tajemník: nutný je dialog!

Manifestační generální stávka 27. listopadu svou masivností patrně hodně nabourala víru stranických funkcionářů v další neomezenou moc komunistů ve státních i obecních orgánech. Jen den po stávce to naznačil na mimořádném jednání Předsednictva okresního výboru Národní fronty v Novém Jičíně jeho předseda a také tajemník OV KSČ Jiří Řezníček.

Mimo jiné uvedl, že aktivita lidi vznikla spontánně a je žádoucí, aby pokračovala bez emocí, chaosu, nevyústila do problémů ekonomických, společenských a morálních. „Lidé mají různé představy, názory, vznikají občanská fóra, formující se v sílu, s niž musíme v naší společnosti počítat. Proces upevňováni socialismu, k němuž se lidé spontánně hlásí, je vyjádřen v mnoha heslech.

Převažuje v nich volání po dialogu, ke kterému se připojuje také OV NF. Dialog, jak věci řešit, odborně vysvětlovat, včetně politického postupu,“ nechal se tenkrát slyšet okresní komunistický tajemník.

Demokratickými volbami k vítězství KSČ?

Také komunisté ZO KSČ JZD Starojicko publikovali v Rozkvětu závěry z mimořádné členské schůze, kde patrně poprvé zazněla slova o demokratických volbách. „Požadujeme, aby zástupci místních a okresních orgánů KSČ chodili mezi lidi, vedli s nimi dialog. Je třeba zvýšit aktivitu KSČ mezi lidmi, mezi ostatními stranami a organizacemi NF a získat je na svoji stranu.

Požadujeme demokratické volby. Jsme toho názoru, že KSČ si musí svoji vedoucí úlohu vybojovat. Požadujeme objektivní informovanost ve všech sdělovacích prostředcích,“ sdělovali komunisté JZD Starojicko. Taková slova veřejně vyřčena o měsíc dříve by se jistě v médiích neobjevila a jejich autor by měl co vysvětlovat.

Veřejná kritika, ale…

Nejen slova o dialogu, ale také slova kritická se stále častěji objevovala v textech publikovaných stranickým týdeníkem Rozkvět. Tvrdě například kritizovali dosavadní systém řízení nejvyššími stranickými orgány členové ZO KSČ novojičínského gymnázia. Mimo jiné uvedli, že systém neumožňoval plnou informovanost o závažných vnitropolitických událostech a jejich kritické připomínky k větší informovanosti a řízení nebyly brány v úvahu.

Ovšem o to, aby se KSČ vzdala vedoucí úlohy ve státě, soudruzi na gymnáziu nestáli. „S Občanským fórem a dalšími společenskými organizacemi se ztotožňujeme jen potud, pokud jim nejde o změnu společenského zřízení. Představitelé Občanského fóra se bohužel programově ve svých dokumentech na podporu socialismu nevyjádřili.

Jsme a zůstaneme komunisty!“ prohlašovali veřejně koncem listopadu 1989 členové gymnaziální stranické organizace.

Situace se měnila každým dnem, tatrováčtí milicionáři odevzdali počátkem prosince zbraně, komunisté se poději vzdali vedoucí úlohy ve státě a přišly první svobodné a opravdu demokratické volby.