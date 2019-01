Psalo se datum 17. listopadu 1989 a úvodník na straně 2 podnikového týdeníku Tatrovák se rozepisoval o tom, jak kopřivničtí komunisté chtějí urychleně řešit nedostatky ve městě.

Podzim v Kopřivnici patřil, tak jako i jinde, výročním členským schůzím KSČ. „Četná diskusní vystoupení kriticky poukázala na nedostatky ve vlastní práci, a také na nedostatky v oblasti práce místních orgánů, jako například nedořešené otázky služeb, občanské vybavenosti, rozvoje města a jeho místních částí,“ popsal průběh jednání Jan Tršo, místopředseda Městského výboru KSČ v Kopřivnici.

Ten dále uvedl, že diskuse potvrdila, že členové strany v základních organizacích ve městě přikládají velký význam provádění zásadové politiky strany v místních podmínkách. „Bylo zdůrazněno, že za rozhodující je přitom nutno považovat, aby byly urychleně řešeny nedostatky v oblasti zásobování, řešení občanské vybavenosti a životních podmínek obyvatel Kopřivnice a integrovaných obcí,“ vypíchl Tršo některé pasáže, které leccos naznačovaly o tehdejší životní úrovni obyvatelstva.

Socialistický svaz mládeže by měl být střechovou organizací, například federací nezávislých mládežnických organizací – i takový názor zazněl na celostátní konferenci SSM, která se konala v pražské Lucerně. Ve svém příspěvku nazvaném Za jednotnou mládežnickou organizaci, který vyšel před dvaceti lety v týdeníku Rozkvět, jej vypíchla Milena Vraspírová, předsedkyně Okresního výboru SSM v Novém Jičíně.

Autorka nadšeně vylíčila atmosféru dvoudenního celostátního setkání, na němž se sešla téměř tisícovka svazáků. Okres tehdy zastupovali Jaroslav Fojtík, předseda Podnikového výboru SSM Tatra Kopřivnice, Pavel Tomčala, předseda ZO SSM JZD Studénka, Jaromír Břežný, předseda ZO SSM Petřvald, Michel Bárová, předsedkyně CŠV SSM Gymnázium Příbor a Pavel Jiříček, oddílový vedoucí Pionýrské skupiny Nový Jičín, Tyršova. „Na jednání celostátní konference vystoupili také generální tajemník ÚV KSČ, soudruh Miloš Jakeš a předseda vlády ČSSR, soudruh Ladislav Adamec, kteří odpověděli také na konkrétní dotazy delegátů,“ zdůraznila autorka, Milena Vraspírová.

Marcelovi zůstaly krásné vzpomínky

Nový Jičín – Na pobyt v Kyjevě vzpomínal před dvaceti lety v týdeníku Rozkvět Marcel Růžička. Jak sám uvedl, zájezdem do Svazu sovětských socialistických republik jej odměnila soudružka učitelka za dobrou práci v klubu mezinárodního přátelství na ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně.

Do Kyjeva jeli vlakem třicet hodin a pak se ubytovali v hotelu Zlatý klas, odkud vyráželi na výlety. Po třech dnech si odskočili do Charkova, kam také jeli třicet hodin. Dva dny, které tam strávili, věnovali poznávání města a hlavně – navštívili sovětský cirkus, ve kterém se všem moc líbilo. Po návratu do Kyjeva ještě všichni nakoupili dárky a pak už zamířili domů. „Zájezd se mi velmi líbil. Poznal jsem v Sovětském svazu krásné historické památky, viděl jsem ruský cirkus, ochutnal dobrá jídla našich přátel a hlavně jsem si přivezl krásné vzpomínky,“ uzavřel svůj příspěvek Marcel Růžička.