Novojičínsko - Vážení čtenáři, pokračujeme v ohlédnutí po dvaceti letech a opět vám přinášíme výňatky z tehdejšího tisku.

Ohlédnutí - jak to bylo před dvaceti lety. | Foto: Deník

Předvolebními prohlášeními se to jen hemžilo ve vydání týdeníku Rozkvět před dvaceti lety. Svou pomoc při řešení problémů a úkolů veřejně nabídli i komunisté.

KSČ ve městě Nový Jičín žije, takový nadpisměl měl rozsáhlý článek, pod nímž byl podepsán Jaromír Kreml, tehdejší předseda městské organizace KSČ.

Ten připomněl, že několik dnů předtím se uskutečnila městská konference KSČ. „Úvodem chci ubezpečit naše spoluobčany, a zejména příznivce Občanských fór, že nešlo o „kutí nějakých piklů“ či „aktivizaci temných sil“, jak naše jednání nazývají především někteří fóristé. Koneckonců, o to nám v našem městě nešlo ani předtím,“ uvedl Kreml.

Pak přišla i kajícná slova. „Chci naše spoluobčany informovat, že souhlasíme se zásadními změnami, které se týkají naší strany. Naše vedoucí úloha ve společnosti byla v posledních letech stále více jen v Ústavě, ale v reálném každodenním životě prakticky neexistovala. Chtěli jsme se starat o celou společnost, ale neuměli jsme si udělat pořádek ani ve vlastních řadách,“ pokračoval Kreml a zároveň ubezpečoval, že KSČ již v žádném případě nebude chtít monopol moci a jednoznačně bude bojovat proti tomu, aby jej měla kterákoliv jiná politická strana či hnutí. „Neblahé zkušenosti z realizace naší vedoucí úlohy jsou dostatečně zářným poučením,“ konstatoval autor.

Očistili bývalé členy

Kreml rovněž uvedl, že na jednání městské konference politicky a společensky rehabilitovali své bývalé členy, jejichž jména byla pošpiněna a očerněna na jednání městské konference v roce 1971. „Jedná se o pány Reicha, Pavlína, Merendu, ing. arch. Žaluda, dr. Žáčka, ing. Strnadla, ing. Kubu, Koziola, Kalandru a paní Kopeckou a Kurešovou. Upřímně se jim i touto cestou omlouváme za chybné a nesprávné závěry a rozhodnutí tehdejšího vedení městské organizace,“ sdělil Kreml.

Šéf novojičínských straníků rovněž konstatoval, že skutečnosti o vládnutí KSČ ve státě, které vyplouvaly na povrch po listopadu 1989, otřásly mnoha členy KSČ, a není divu, že řada z nich vrátila průkaz člena strany. „Ve většině však odešli ti, kteří do ní vstoupili v zájmu svého prospěchu či touhy po funkci. I když přiznáváme, že naše komunistická strana vytvořila takovou situaci, že pokud by do naší strany nevstoupili, tak by se vedoucími pracovníky nestali,“ uznal Kreml.