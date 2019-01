Stejně jako v předchozích letech také letos musejí domácnosti v Kopřivnici, které jsou napojeny na centrální vytápění, počítat s tradiční letní odstávkou teplé vody a tepla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Lidé se tak budou muset několik dní obejít bez teplé vody ve vaně či sprchy.

„Podle informací dodavatele společnosti Komterm Morava bude zmíněná odstávka trvat pět dní, a to konkrétně od středy 26. do neděle 30. července,“ informovalo město na svých webových stránkách s tím, že k obnovení dodávky tepla by mělo dojít v neděli ve večerních hodinách.